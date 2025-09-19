"Силата на Пеевски е крехка, може да му бъде отнета с елементарни движения": Стъпките, обяснени от социолог

"Основният удар не беше срещу т.нар. управляващи. Основната атака беше за подмяната на това управление със скрито управление на Пеевски. Този вот успя да формулира послание и нов ясен общ враг – подмяната на номиналното коалиционно управление с друго. И този акцент е изключително важен." Това коментира социологът Кольо Колев от агенция "Медиана" в интервю за БНР.

Вотът не атакува директно номиналната коалиция, а фигурите зад нея, подчерта той. "Борисов не присъства в залата по време на гласуването за завладяната, подменената държава", отбеляза социологът.

"Абсолютно сигурно е, че нито ГЕРБ, нито БСП, нито ИТН се чувстват особено комфортно в ситуация, в която Пеевски непрекъснато демонстрира "аз, аз, аз" и изземва тяхната легитимност. Този вот от формулира нов враг на всички и торпилира коалицията отвътре – подава и към ГЕРБ, и към ИТН, и към БСП: момчета, искате ли да ви наричат креатури и мюрета на този?"

Въртейки го в анализите, правим Пеевски силен чисто психологически. Това не значи, че не може да бъде елиминиран с елементарни движения, защото тази сила е върху плаващи пясъци, заяви Кольо Колев.

"Медиите му създават ореол на сила, но всъщност неговата реална сила е изключително крехка. Без съмнение, човекът знае къде се пипа, знае лостовете, познава машината. При това положение той играе доста по-разумно от ПП-ДБ, които са пълни с ентусиазъм, но не познават машината, механизма, съответно сътвориха доста глупости. Но това съвсем не значи, че е всесилен. Цялата тази сила се базира на държавната машина."

Мястото на Радев

Опитите законодателно да бъде уязвен президентът, като се посяга на правомощия на институцията Колев анализира така:

"В общи линии си създават гробокопача. Колкото повече натягаш пружината, толкова повече ще се отметне. Президентът е подложен на огромен натиск, опит да бъде обезвластен по всякакъв начин – нещо, което въобще не се харесва на обществото. Отмятането на пружината ще бъде колосално и ще помете всичките тези дребнави заяждания, които текат."

