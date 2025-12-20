18-годишно момиче се блъсна в камион край Варна и загина

Момиче на 18 години загина тази сутрин при катастрофа край село Казашко във Варненска област, съобщиха за БТА от дирекцията на полицията във Варна. Инцидентът е станал около 8:30 часа на 20 декември. Момичето е пътувало в посока морската столица. В района на селото то е загубило контрол над автомобила и е навлязло в насрещното движение, където се е ударило странично в тежък камион.
По първоначални данни - в района е имало мъгла и пътят е бил влажен.
Младата жена, която има шофьорска книжка от май месец тази година, е загинала на място.
Пробите на шофьора на камиона са отрицателни
Пробите на шофьора на камиона за алкохол и наркотици са отрицателни.
В момента движението по Крайезерния път е ограничено и колите се пренасочват. Работата по случая продължава, гласи информацията на Българската телеграфна агенция.
Пореден инцидент
Припомняме, че от вчера две възрастни жени са в болница, след като са били блъснати от автомобил в Самоков, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София, цитирани от БТА. Инцидентът е станал около 15:15 часа вчера на паркинг в района на Туристическата градина.
На място полицейските служители изяснили, че при извършване на неправилна маневра с движение на заден ход, лекият автомобил е блъснал двете жени, които по това време се намирали зад него.
Едната пострадала е на 91 години. Тя е оставена за наблюдение в местната болница. Другата жена е на 86 години и е настанена в реанимация в столична болница с тежки травми и наранявания. Тя е с опасност за живота.
Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.