Шаби Алонсо му обърна гръб и го закотви на пейката на Реал Мадрид, а той го спаси от уволнение

Животът има забавни начини да ни натрие носа. И наставникът на Реал Мадрид го изпита по един от най-баналните начини. Играчът, когото Шаби Алонсо закотви на пейката от началото на сезона, е този, който спаси работата му. Но за да стигнем до този повратен момент, нека се върнем към края на октомври, към първото Ел Класико за сезона. Реал Мадрид спечели трите точки благодарение на головете на Килиан Мбапе и Джуд Белингам през първото полувреме. Така "кралете" увеличиха преднината си на върха на класирането в Ла Лига на пет точки пред Барселона. До момента тимът бе допуснал само една загуба - от Атлетико Мадрид.

Мечтан старт, шокиращ спад и неочакван герой за Шаби Алонсо

В Европа Реал току-що беше победил Ювентус, за да запази 100% победен старт. Инерцията, увереността и контролът изглеждаха твърдо на страната на Мадрид. За Шаби Алонсо животът изглеждаше комфортен. Това, което последва, беше всичко друго, но не и комфортно. Завръщането на "Анфийлд" се оказа повратна точка. Ливърпул, въпреки собствените си проблеми в шампионата, разкри безмилостно слабостите на Мадрид. По-тревожно от самата загуба беше това, което тя разкри един отбор, прекалено зависим от Мбапе за головете и все по-крехък, когато този източник на голове се провали.

Последиците в шампионата бяха незабавни. Равенствата срещу Райо Валекано, Елче и Жирона отнеха инерцията на мадридчани и с това и първото място в класирането. Убедителната победа с 3:0 над Атлетик Билбао за кратко даде надежда за ново начало, но две поредни загуби у дома от Селта Виго и Манчестър Сити бързо погасиха всякакво усещане за възстановяване. С понижаването на резултатите се понижи и търпението. Медиите в Испания съобщиха, че Алонсо е под нарастващ натиск, поставяйки под въпрос авторитетът му в съблекалнята. Гостуването на Алавес беше широко представяно като решаващо за бъдещето му на "Бернабеу".

ОЩЕ: Зинедин Зидан се завърна на "Бернабеу", но има друг фаворит за поста на Шаби Алонсо

Родриго блесна в точния момент, за да спаси Алонсо

Когато Карлос Висенте изравни в 68-ата минута, изглеждаше, че това е решаващият момент. Мадрид беше изправен пред поредния пагубен резултат и - потенциално - решаващ удар по позицията на треньора. Тогава се дойде редът на Родриго да блесне - човекът, който цял полусезон топли пейката. Бразилецът преживява свои собствени проблеми. От пристигането на Мбапе ролята му се промени и влиянието му намаля. До момента, в който Мадрид се изправи срещу Алавес, той не бе отбелязал гол в първенството от месеци. Неговите трудности се превърнаха в символ на по-широко неравенство в отбора. Но когато беше най-важно, Родриго се справи. След като се възползва от добре премерена пас от Винисиус Жуниор, той завърши клинично, за да възстанови преднината на Реал и с това да даде така необходимата глътка въздух на своя треньор.

Голът на Родриго не реши по-дълбоките проблеми на Мадрид, нито заглуши критиките към Алонсо, но пък спечели време. Остават два мача преди зимната пауза и двата са важни. Мачът за Купата на Краля срещу третодивизионния Талавера би трябвало да е рутинна задача, дори и с ротация. Истинското изпитание идва през уикенда срещу Севиля. Убедително представяне там ще позволи на Алонсо да влезе в паузата с подновена авторитет и платформа за пренастройка. Ако резултатът е по-слаб, обаче, въпросите само ще станат по-силни.

Засега обаче намесата на Родриго донесе временно облекчение. Остава да се види дали това ще се окаже решаващо в дългосрочен план. Но в една напрегната вечер срещу Алавес, голът му може би е направил нещо повече от това да осигури три точки. Може би е запазил работата на треньора му.

ОЩЕ: Легенда на Реал Мадрид може да се завърне в Ла Лига, малко след като напусна "кралете"