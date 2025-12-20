Турист е паднал в пропаст край връх Вихрен в Пирин на 20 декември. Засега не е ясно какво е състоянието на пострадалия. Към мястото на инцидента вече се придвижват двама души от отряда на Планинската спасителна служба (ПСС) в Банско. Те са били качени с хеликоптер с цел по-бързо достигане до пострадалия. Други техни колеги също имат готовност да тръгнат към мястото на инцидента, ако се наложи, предават БГНЕС и БНТ.

Подхлъзнал се от Джамджиев ръб

Негов приятел от групата, с която е бил, е подал сигнал за инцидента, като е посочил, че туристът се е подхлъзнал от Джамджиев ръб по източния склон на пътя за Вихрен, казаха пред БНТ от Планинската спасителна служба.

Снимка: БГНЕС

Още един инцидент в планината

Екип на ПСС оказа в четвъртък помощ на турист, подал сигнал, че е пострадал след подхлъзване на Витоша - на пътека между Черни връх и село Железница. На път към него спасителите са намерили починал човек, който вероятно също се е подхлъзнал, казаха от ПСС. Пострадалият е предаден на медицински екип към 19:30 ч., а акцията за транспортиране на починалия е приключила към 1:30 ч. сутринта на 19 декември.

Предупреждение

Температурите в планината са сравнително високи през деня, но вечерта пътеките замръзват и се образува тънък фирн. Времето е приятно, тихо и слънчево, но в късния следобед теренът става опасен и хората трябва да бъдат много внимателни, предупредиха от Планинската спасителна служба.