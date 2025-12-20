Пеп Гуардиола "избра" следващия мениджър на Манчестър Сити

Бъдещето на Пеп Гуардиола на "Етихад" отново е несигурно, въпреки че мениджърът на Манчестър Сити подписа двугодишен договор за удължаване на престоя си в клуба в края на 2024 г. Испанецът е начело на "гражданите" от 2016 година, като за този период е спечелили шест титли от Висшата лига, една Шампионска лига и още трофеи на местно ниво. Но през последните дни на Острова се появи информация, че ръководството на Сити има фаворит за заместник на Гуардиола, когато дойде момент за напускането му.

Бъдещето на Гуардиола на "Етихад" е под въпрос

Напоследък се появиха слухове, че настоящият мениджър на Челси - Енцо Мареска, може да наследи испанския специалист начело на Ман Сити. Според Дейвид Орнстайн от "The Athletic", клубът от Манчестър проучва потенциален заместник на Гуардиола, ако той реши да напусне в края на текущия сезон. Докладът сочи, че добре информирани източници смятат, че има нарастващо очакване сезон 2025/26 да бъде последният за Гуардиола начело на тима, като решението за бъдещето му вероятно ще бъде взето към края на настоящата кампания.

ОЩЕ: "Може би прекалих": Гуардиола направи абсурден ход, който "изяде главата" и на Арне Слот

В резултат на това Сити планира кой би могъл да замести Гуардиола, като настоящият мениджър на Челси Мареска е предпочитан от ръководството на клуба, след като е работил в Сити на два пъти - първо като треньор на младежкия отбор през 2020/21, а след това като асистент на Пеп през сезона 2022/23, когато отборът спечели три титли. Оттогава Мареска е бил треньор на Лестър Сити и Челси, където спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство миналия сезон.

"Неговата съдба като мениджър на Сити е предначертана"

Самият Гуардиола обаче е коментирал въпроса и има друг фаворит, който да го поеме руля на "Етихад". В интервю през 2023 година той намекна, че настоящият треньор на Байерн Мюнхен и бивш капитан на "гражданите" Венсан Компани един ден ще стане треньор на бившия му клуб. "Неговата съдба да бъде мениджър на Сити вече е предначертана", заяви Гуардиола в интервю пред клубната медия през 2023 г. "Това ще се случи. Не знам кога, но ще се случи."

Компани с коментар за бъдещето си

Не е ясно дали Компани, който има договор с Байерн до юни 2029 година, би бил склонен да напусне Германия, за да поеме потенциално скоро свободното място на главен треньор на Манчестър Сити. Бившият централен защитник беше попитан за възможността да се присъедини към Сити по-рано този месец, но настоя, че "изобщо не мисли" за други отбори. 39-годишният белгиец заяви: "Не мога да мисля толкова напред. Фокусиран съм върху Байерн и това, което можем да постигнем сега. Обичам да живея за момента. Не мисля за други отбори, виждам само Байерн."

ОЩЕ: Лионел Меси каза кой е най-добрият треньор в света и го определи като "уникален"