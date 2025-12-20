Любопитно:

Новата звезда на Ливърпул, която може да замени Мо Салах на трона на "Анфийлд"

Мохамед Салах се сбогува с "Анфийлд" в събота - но дали завинаги? Фактът, че той излезе на терена, беше ясен положителен знак. След необичайната атака на Салах срещу Арне Слот и клуба през изминалия уикенд, съществуваше реална опасност "египетският крал" да не бъде включен в състава на Ливърпул за последния мач преди да замине за Купата на африканските нации в Мароко. Салах обаче не само беше включен в състава, но и допринесе с много важна асистенция, която не само позволи на Юго Екитике да отбележи втория гол на домакините, но и помогна на крилото да подобри рекорда на Уейн Руни за най-много директни участия в голове за един клуб в историята на Висшата лига.

На "Анфийлд" имат наследник на Салах?

Това беше много навременно напомняне за това колко много Салах е дал на Ливърпул и колко много все още може да даде, което е причината, въпреки усилията на Джейми Карагър, 33-годишният играч да бъде аплодиран както на терена, така и извън него. Салах обаче не беше единственият играч, който беше аплодиран на "Анфийлд" в събота. Името на Юго Екитике също прозвуча по стадиона, когато той беше сменен поради крампи 12 минути преди края, което само показа, че в момента няма по-добър играч, който да води атаката на мърсисайдци, докато Салах е отсъстващ, или да го наследи като лице на клуба.

Мохамед Салах и Юго Екитике

Екитике загатна за таланта си още от самото начало. Ливърпул плати 69 милиона паунда за услугите му - сума, която предизвика много въпросителни, като се има предвид, че той все още не е играл за националния отбор на Франция и имаше само един добър сезон в Германия с Айнтрахт Франкфурт. Въпреки това, размерът на трансферната сума никога не е притеснявал Екитике. Той беше напълно убеден, че е достатъчно добър, за да блесне във Висшата лига - и Ливърпул също. И го демонстрира, отбелязвайки три попадения в първите си три мача. Освен това, Екитике безспорно се доказа като най-доброто попълнение в състава на Ливърпул през първите четири месеца от сезона.

Представянето на Екитике

За да поставим в контекст незабавния ефект на Екитике в Мърсисайд, 23-годишният играч е отбелязал толкова голове в първите си 10 мача за Ливърпул (седем), колкото Салах по време на рекордната си кампания през 2017-18 г., като само Даниел Стъридж е успял да отбележи повече (осем). След два поредни дубъла срещу Лийдс Юнайтед и Брайтън, Екитике вече има 10 гола във всички турнири - два пъти повече от всеки друг играч на Ливърпул, което е наистина впечатляващо, като се има предвид, че е започнал седем мача от пейката.

Всъщност, дните, в които Екитике беше изключен от стартовия състав на Слот, за да се намери място за Исак в отчаяния му опит да се върне във форма, вероятно вече са отминали - особено с отсъствието на Салах и контузията на Коди Гакпо. Независимо от това как мърсисайдци ще излязат на терена по време на празничния период, който е от решаващо значение за надеждите им да обърнат сезона, Екитике трябва да играе от първия съдийски сигнал.

Юго Екитике

Наследник на трона на Салах?

Само Хааланд има по-висок среден брой голове на 90 минути във Висшата лига през този сезон от Екитике, но това не е само въпрос на ефективност. Неговото влияние върху играта на Ливърпул се увеличава с всяка изминала седмица. Основната теза на Слот е, че Екитике има още много да покаже, което е ужасяваща мисъл за противниците в Анг;ия, но е източник на голямо утешение за Ливърпул в този все още труден период. Резултатите на "червените" се подобриха през последните седмици, но те все още не приличат на неудържимата сила, която очаквахме да видим след безпрецедентните летни разходи, и докато Слот настоява, че ситуацията със Салах е решена, около "Анфийлд" все още витае атмосфера на несигурност.

Все пак има основания за оптимизъм. Отбраната най-накрая изглежда, че се справя, и изглежда, че е само въпрос на време, преди добрата работа на Вирц да бъде възнаградена с повече голове и асистенции. С времето Исак също може да оправдае високата си трансферна цена, но за щастие на Ливърпул, Екитике вече го е направил - и всъщност изглежда напълно способен да докаже, че е изгодна покупка. Разбира се, е малко вероятно той да се доближи до постиженията на Салах на "Анфийлд", но когато египетският крал напусне, Екитике може да се окаже следващият на трона.

Дария Александрова
Ливърпул Мохамед Салах Уго Екитике
