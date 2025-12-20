Новата звезда на Ливърпул, която може да замени Мо Салах на трона на "Анфийлд"

Мохамед Салах се сбогува с "Анфийлд" в събота - но дали завинаги? Фактът, че той излезе на терена, беше ясен положителен знак. След необичайната атака на Салах срещу Арне Слот и клуба през изминалия уикенд, съществуваше реална опасност "египетският крал" да не бъде включен в състава на Ливърпул за последния мач преди да замине за Купата на африканските нации в Мароко. Салах обаче не само беше включен в състава, но и допринесе с много важна асистенция, която не само позволи на Юго Екитике да отбележи втория гол на домакините, но и помогна на крилото да подобри рекорда на Уейн Руни за най-много директни участия в голове за един клуб в историята на Висшата лига.

На "Анфийлд" имат наследник на Салах?

Това беше много навременно напомняне за това колко много Салах е дал на Ливърпул и колко много все още може да даде, което е причината, въпреки усилията на Джейми Карагър, 33-годишният играч да бъде аплодиран както на терена, така и извън него. Салах обаче не беше единственият играч, който беше аплодиран на "Анфийлд" в събота. Името на Юго Екитике също прозвуча по стадиона, когато той беше сменен поради крампи 12 минути преди края, което само показа, че в момента няма по-добър играч, който да води атаката на мърсисайдци, докато Салах е отсъстващ, или да го наследи като лице на клуба.

ОЩЕ: Прости ли Арне Слот на Мохамед Салах?

Екитике загатна за таланта си още от самото начало. Ливърпул плати 69 милиона паунда за услугите му - сума, която предизвика много въпросителни, като се има предвид, че той все още не е играл за националния отбор на Франция и имаше само един добър сезон в Германия с Айнтрахт Франкфурт. Въпреки това, размерът на трансферната сума никога не е притеснявал Екитике. Той беше напълно убеден, че е достатъчно добър, за да блесне във Висшата лига - и Ливърпул също. И го демонстрира, отбелязвайки три попадения в първите си три мача. Освен това, Екитике безспорно се доказа като най-доброто попълнение в състава на Ливърпул през първите четири месеца от сезона.

Представянето на Екитике

За да поставим в контекст незабавния ефект на Екитике в Мърсисайд, 23-годишният играч е отбелязал толкова голове в първите си 10 мача за Ливърпул (седем), колкото Салах по време на рекордната си кампания през 2017-18 г., като само Даниел Стъридж е успял да отбележи повече (осем). След два поредни дубъла срещу Лийдс Юнайтед и Брайтън, Екитике вече има 10 гола във всички турнири - два пъти повече от всеки друг играч на Ливърпул, което е наистина впечатляващо, като се има предвид, че е започнал седем мача от пейката.

Всъщност, дните, в които Екитике беше изключен от стартовия състав на Слот, за да се намери място за Исак в отчаяния му опит да се върне във форма, вероятно вече са отминали - особено с отсъствието на Салах и контузията на Коди Гакпо. Независимо от това как мърсисайдци ще излязат на терена по време на празничния период, който е от решаващо значение за надеждите им да обърнат сезона, Екитике трябва да играе от първия съдийски сигнал.

ОЩЕ: Ливърпул на Слот направи нещо впечатляващо в един от най-слабите сезони в историята на клуба

Наследник на трона на Салах?

Само Хааланд има по-висок среден брой голове на 90 минути във Висшата лига през този сезон от Екитике, но това не е само въпрос на ефективност. Неговото влияние върху играта на Ливърпул се увеличава с всяка изминала седмица. Основната теза на Слот е, че Екитике има още много да покаже, което е ужасяваща мисъл за противниците в Анг;ия, но е източник на голямо утешение за Ливърпул в този все още труден период. Резултатите на "червените" се подобриха през последните седмици, но те все още не приличат на неудържимата сила, която очаквахме да видим след безпрецедентните летни разходи, и докато Слот настоява, че ситуацията със Салах е решена, около "Анфийлд" все още витае атмосфера на несигурност.

Все пак има основания за оптимизъм. Отбраната най-накрая изглежда, че се справя, и изглежда, че е само въпрос на време, преди добрата работа на Вирц да бъде възнаградена с повече голове и асистенции. С времето Исак също може да оправдае високата си трансферна цена, но за щастие на Ливърпул, Екитике вече го е направил - и всъщност изглежда напълно способен да докаже, че е изгодна покупка. Разбира се, е малко вероятно той да се доближи до постиженията на Салах на "Анфийлд", но когато египетският крал напусне, Екитике може да се окаже следващият на трона.

ОЩЕ: Пет клуба от Саудитска Арабия се наредиха на опашка за Мохамед Салах