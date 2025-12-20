"Файненшъл таймс": Защо Тръмп се разнежва пред Путин, но оказва натиск върху Европа?

В анализ на "Financial Times" се обръща внимание на въпроса защо президентът на САЩ Доналд Тръмп се опитва да умилостиви руския диктатор Владимир Путин, но оказва натиск върху Европа? Британският вестник предполага, че възможните обяснения за това явление включват симпатиите на американските консерватори към руския християнски национализъм или желанието за отслабване на връзките на Русия с Китай. Това обаче не обяснява позицията на Тръмп. Президентът на САЩ е по-фокусиран върху бизнеса, отколкото върху цивилизационните конфликти.

Още: Рубио: Не налагаме споразумение на когото и да било, решението зависи изцяло от Украйна и Русия (ВИДЕО)

Гледа ли Тръмп на света като на търговия?

Снимка: Getty images

Може би причината се крие във факта, че Тръмп и екипът му гледат на света през търговска призма. Войната им се струва абсурдна, защото не предоставя възможности за печалба. В този контекст Украйна изисква разходи, докато Русия се разглежда като източник на печалба.

Още: Надявайте се на мир, гответе се за война: В Украйна е така (ОБЗОР - ВИДЕО)

Тръмп не разбира, че Путин и Си Дзинпин имат свои собствени идеологически мотиви, поради което не ги приема насериозно.

Като бизнесмен, Тръмп е фокусиран върху сделки, но търговското мислене е неподходящо за разбиране на страни със силни идеологии.

Невъзможността да се отдели икономиката от политиката води до стратегически грешки, особено когато противниците на Запада са водени от идеи.

Още: "Орешник" в Беларус не представлява опасност за Киев: Обяснение защо