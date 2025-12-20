Изгоненият от Манчестър Юнайтед талант, който има потенциал да спечели "Златната топка"

През последните години се наблюдава едно много интересно явление в световния футбол. Всеки играч, който напусне Манчестър Юнайтед след неуспешен престой на "Олд Трафорд" се превръща в звезда. Такъв е и случаят с един от юношите на клуба, който впечатли с изявите си, но скандал извън терена помрачи кариерата му. Без бъдеще в Манчестър, той се отправи за кратък престой в Испания, а в момента е във Франция, където е един от водещите футболисти в елита, а треньорът му го смята за достоен за "Златната топка".

"Той има потенциала да спечели "Златната топка"

Разбира се, става дума за Мейсън Грийнууд, за когото наставникът на Олимпик Марсилия - Роберто де Дзерби, смело заяви, че може да спечели най-престижната индивидуална награда. 24-годишният бивш нападател на Манчестър Юнайтед се радва на блестящ сезон с френския клуб, в който вече е отбелязал впечатляващите 13 попадения във всички турнири. Последният му гол падна в неделя, когато Марсилия победи с 1:0 Монако, благодарение на англичанина. Преди това пък се разписа на два пъти във вторник при победата над Юнион Сен-Жил в Шампионската лига.

ОЩЕ: Лидерът на Юнайтед избухна: Клубът искаше да си тръгна, а аз няма дори защо да бъда критикуван

Изпълненията на английския национал му спечелиха възхищението на треньора му, който не спира да хвали своя звезда в медиите. Де Дзерби дори подкрепи Грийнууд за спечелване на "Златната топка", докато говореше пред медиите в петък преди сблъсъка на Марсилия с Монако. "Виждам го всеки ден, той има огромен потенциал", каза 46-годишният треньор. "Не виждам други играчи в Европа на същото ниво. Той има потенциала да спечели "Златната топка". От него зависи дали ще реши да направи всичко възможно, за да се бори за нея, или не. По отношение на качествата, които природата му е дала, които родителите му са му дали, мисля, че той заслужава "Златната топка".

Кариерата на Грийнууд

Грийнууд напусна Манчестър Юнайтед през лятото на 2024 г., след като беше арестуван през януари 2022 г. и обвинен в опит за изнасилване. В крайна сметка обаче тези обвинения бяха оттеглени. Той започна да възстановява кариерата си в Хетафе, отбелязвайки 10 гола в единствения си сезон в испанския клуб, преди да подпише с Марсилия за около 26 милиона паунда. Макар първият му сезон с клуба да беше впечатляващ, едва през този сезон Грийнууд достигна нови висоти в играта си. В момента той е голмайсторът на Лига 1 с 10 гола на сметката си.

ОЩЕ: Уейн Рууни назова 3 ужасни трансфера на Манчестър Юнайтед, които струваха стотици милиони на клуба