20 декември 2025, 11:58 часа 341 прочитания 0 коментара
WSJ: САЩ искат да превърнат Газа в луксозен курорт (СНИМКА)

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп разработи амбициозен план, наречен „Изгрев“ за Ивицата Газа, предаде The Wall Street Journal. Проектът е оценен на 112 милиарда долара и има за цел напълно да трансформира региона в рамките на две десетилетия. Основната идея, предложена от зетя на Тръмп, Джаред Кушнер, и специалния пратеник Стив Уиткоф, е да се превърне Газа във високотехнологичен курортен метрополис. Още: Ето кога обявяват Съвета за мир в Ивицата Газа

Какво включва планът?

Снимка: iStock

Планът включва разминиране, създаване на модерни транспортни центрове и изграждане на нови градове. Все още обаче не е ясно откъде ще дойде финансирането за такъв амбициозен проект. Не е известно и къде ще живеят палестинците.

Още: ООН за Газа: Гладът приключи, но има несигурност

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обявяване на това кои световни лидери ще бъдат в Съвета за мир в Ивицата Газа трябва да бъде направено в началото на следващата година, съобщава "Ройтерс". Тръмп заяви, че различни лидери искат да бъдат в съвета, който е създаден по план за Газа, установяващ крехкото примирие между Израел и бойците на Хамас.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Тръмп каза, че "крале, президенти, министър-председатели - всички те искат да бъдат в Съвета за мир". Той каза, че това трябва да бъде обявено през новата година. "Това ще бъде един от най-легендарните съвети досега. Всички искат да бъдат в него", каза той.

Резолюция на Съвета за сигурност на ООН, приета на 17 ноември, разрешава Съвет за мир и държави, работещи с него, да създадат временни Международни стабилизационни сили (МСС) в Газа.

Резолюцията, изготвена от САЩ, описва Съвета за мир като преходна администрация, "която ще определи рамката и ще координира финансирането за реконструкцията на Газа" в съответствие с 20-точковия мирен план на Тръмп.

В него се казва, че Съветът на мира ще действа, "докато Палестинската администрация (ПА) не завърши задоволително програмата си за реформи и може сигурно и ефективно да си върне контрола над Газа".

Още: Наш дипломат застава начело на ръководството на Газа?

Антон Иванов
