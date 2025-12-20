"Прощалната реч" на Хамилтън: Бивш пилот от Формула 1 смята, че Люис се е сбогувал с Ферари

Седемкратният шампион във Формула 1 Люис Хамилтън изпрати един от най-слабите сезони в кариерата си. Той завърши дебютната си кампания с Ферари на шесто място в шампионата на пилотите, но с едва 156 точки в сравнение с 242-те точки на съотборника му Шарл Льоклер. Хамилтън спечели единствената победа на отбора през 2025 г. в спринт състезанието в Китай, но нито един от пилотите на Скудерията не успя да се бъде конкурентен на лидерите Макларън, Мерцедес и Макс Верстапен от Ред Бул.

Какво следва за Хамилтън след слабия дебютен сезон с Ферари?

Седемкратният световен шампион завърши сезона с три поредни отпадания в първата част от квалификациите, въпреки че се изкачи до осмо място в Абу Даби след серия от изпреварвания и в един момент се движеше на шесто място. След като се класира на 16-о място, той заяви, че изпитва "непоносима ярост и гняв". В крайна сметка Ферари завърши на четвърто място в класирането при конструкторите, след като миналата година бе на крачка от титлата и завърши втори.

Още на старта на 2025 година стана ясно, че това няма да е годината на Ферари. В началото на сезона в Австралия инженерите откриха, че пода на колата е прекалено близо до пистата и трябваше да повишат височината на колата, за да избегнат риска от дисквалификация заради износване на планката. Смята се, че това откритие е имало последици за останалата част от сезона, като и на Льоклер, и на Хамилтън редовно им се нареждаше да отпускат газта по-рано и да се движат по инерция по време на състезанията, за да предотвратят износването на дъската.

Бивш пилот смята, че Хамилтън се е сбогувал с Ферари

В Маранело ще работят неуморно, за да гарантират, че проблемът ще бъде отстранен навреме за 2026 г., което може да е последният шанс за Хамилтън да спечели рекордната си осма титла при пилотите. Все пак бившият пилот Джони Хърбърт смята, че песимистичните коментари на Хамилтън в медиите по време на последните състезания са породили съмнения относно бъдещето му във Ферари. Според него той може би е произнесъл своята "прощална реч" пред отбора. В интервю за "NewBettingSites" Хърбърт каза: "Разбирам думите на Люис Хамилтън като прощално слово. Трябва да си честен към себе си. И ако наистина смяташ, че нямаш представа какво трябва да направиш, за да излезеш от кризата и да преодолееш проблема, защо да продължаваш?

Той винаги е успявал да намери начин, винаги е бил в борбата, винаги е бил там. Имал е волята и способността. Сега ги няма. Мога да си представя как решава да каже: "Всъщност, това е. Имах една от най-добрите кариери на пилот във Формула 1 и мога да си тръгна като щастлив човек." Може би е седнал с баща си Антъни и майка си, за да обсъдят къде се намира. Някои от интервютата му в пресконференциите, където буквално не отговаря на никакви въпроси, са просто ужасни. Виждам го в едно ужасно мрачно състояние. Никога преди не съм го виждал в такова състояние."

За щастие, самият Хамилтън няма желание да прекрати предсрочно двугодишния си договор с Ферари. Британецът заяви, че вероятно ще промени състава на своя вътрешен кръг през следващия сезон, за да се бори за челните места. Той също така отправи интересно послание към критиците си, които го съветват да се пенсионира.