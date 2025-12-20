Пеевски скочи на ПП-ДБ заради пуснатия под гаранция директор на 138-мо училище

Санкционираният от две държави - САЩ и Великобритания лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски обвини ПП-ДБ за това, че Софийският районен съд пусна под парична гаранция бившия директор на 138-о средно училище "Проф. Васил Златарски" в София Александър Евтимов, след като беше задържан за поставяне на скрити камери в тоалетните на училището. Още: Срещу парична гаранция: Пуснаха на свобода бившия директор на столичното 138-мо училище

Кой назначи Александър Евтимов?

Снимка: БГНЕС

Пеевски, цитиран от пресцентъра на партията си, обяснява, че "Евтимов е назначен в мандата на премиера на "Сглобката" Денков и кмета на София Васил Терзиев. И двамата от ПП-ДБ. Явен активист и поддържник на партиите на Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов", категоричен е народният представител.

Той заподозря, че "това е възможното обяснение за снизходителността на СРС", след като на 19 декември Евтимов беше освободен срещу 5 000 лева гаранция.

Депутатът от ДПС-Ново начало е възмутен, че "се разпъва партиен чадър за извършител на деяние, което застрашава най-уязвимите и ценните за обществото - децата".

И допълва, че заради това още в първите работни дни на Народното събрание след празниците ДПС-Ново начало ще внесе предложение за увеличаване на наказанията за подобни отвратителни деяния като създаването и разпространението на порнографско съдържание с малолетни и непълнолетни.

