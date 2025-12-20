Войната в Украйна:

Пеевски скочи на ПП-ДБ заради пуснатия под гаранция директор на 138-мо училище

20 декември 2025, 13:59 часа 774 прочитания 0 коментара
Пеевски скочи на ПП-ДБ заради пуснатия под гаранция директор на 138-мо училище

Санкционираният от две държави - САЩ и Великобритания лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски обвини ПП-ДБ за това, че Софийският районен съд пусна под парична гаранция бившия директор на 138-о средно училище "Проф. Васил Златарски" в София Александър Евтимов, след като беше задържан за поставяне на скрити камери в тоалетните на училището. Още: Срещу парична гаранция: Пуснаха на свобода бившия директор на столичното 138-мо училище

Кой назначи Александър Евтимов?

Снимка: БГНЕС

Пеевски, цитиран от пресцентъра на партията си, обяснява, че "Евтимов е назначен в мандата на премиера на "Сглобката" Денков и кмета на София Васил Терзиев. И двамата от ПП-ДБ. Явен активист и поддържник на партиите на Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов", категоричен е народният представител.

Още: 100% злонамерено действие: Експерт по киберсигурност за камерите в 138-мо училище

Той заподозря, че "това е възможното обяснение за снизходителността на СРС", след като на 19 декември Евтимов беше освободен срещу 5 000 лева гаранция.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Депутатът от ДПС-Ново начало е възмутен, че "се разпъва партиен чадър за извършител на деяние, което застрашава най-уязвимите и ценните за обществото - децата".

И допълва, че заради това още в първите работни дни на Народното събрание след празниците ДПС-Ново начало ще внесе предложение за увеличаване на наказанията за подобни отвратителни деяния като създаването и разпространението на порнографско съдържание с малолетни и непълнолетни.

Още: Учител от 138 СУ в защита на директора: Много добър човек е, правеше ни подаръци и тиймбилдинги

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Камери парична гаранция съд ученици Александър Евтимов 138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес