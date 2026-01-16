След спирането на "Кроношпан": Манол Генов обеща да продължи със същото и на други места

Политиката на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е устойчива и ще има продължение, обеща в своя позиция министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов след спирането на "Кроношпан" заради нарушения. От думите му стана ясно, че в момента и други производства в страната са под интензивен мониторинг. "Когато общественият интерес и правото на чист въздух са застрашени, възможността за нови принудителни мерки остава напълно реална", подчерта Генов.

Министърът увери, че МОСВ работи в пълен синхрон с местните власти, защото чистият въздух и здравето на хората са приоритет, по-важен от всяка инвестиция.

В същото време той счита, че инвестициите са важни за икономиката, заетостта и стандарта на живот, но е категоричен, че икономическото развитие не може да бъде за сметка на околната среда и човешкото здраве.

"Министерството на околната среда и водите, чрез всички свои структури, прилага закона последователно и без изключения, когато се допускат нарушения и неизпълнение на ангажименти по комплексни разрешителни", заявява още Генов.

За"Кроношпан" копромис няма

По отношние на спирането на "Кроношпан" Генов посочва, че държавата поставя екологията и здравето на хората над всеки бизнес интерес. "Принудителното спиране на производство във Велико Търново е ясен знак, че когато се застрашава качеството на атмосферния въздух и здравето на гражданите, компромиси няма", заявява още екологичният министър.

Припомняме, че снощи държавата взе решение за спиране на дейността на "Кроношпан" във Велико Търново. За целта Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново прилогжи принудителна административна мярка спрямо "Кроношпан България", с която спира производствената дейност на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на дружеството във Велико Търново.

Според министъра наложената мярка от РИОСВ е доказателство, че екологичните власти действат решително и отговорно, включително при повторни нарушения.