Държавата спира дейността на "Кроношпан" във Велико Търново. За целта Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново прилогжи принудителна административна мярка спрямо "Кроношпан България", с която спира производствената дейност на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на дружеството във Велико Търново, съобщиха от Министерство на околната среда и водите.

Имало е извънредна проверка

Мярката е наложена след извършена извънредна проверка на 15 януари 2026 г., във връзка с постъпили сигнали от граждани за задимяване и разпространение на интензивни миризми на дървесина и лепила в жилищни райони на града. При проверките е установено неизпълнение едно от условията на комплексното разрешително, според което всички дейности на площадката следва да се извършват по начин, недопускащ разпространение на миризми извън границите на производствената площадка, каквито са установени в кварталите „Бузлуджа“ и „Чолаковци“ във Велико Търново. ОЩЕ: След протести на местните: Ще има публични данни за въздуха около ТЕЦ "Бобов дол"

Първи реакции след решението

"Поздравявам РИОСВ, че най-накрая съумяха да постигнат това, което е работата на всеки един контролен орган, да наложатн санкции, когато се извършват неправомерни действия", заяви днес премиерът в оставка Росен Желязков във Велико Търново.

От своя страна кметът на Велико Търново Даниел Панов благодари на министъра на околната среда Манол Генов и на целия негов екип. "Четири години спорим с държавата да се напавят регулярни проверки, да се провери не само въздуха, а и работната среда и в крайна сметка мерките, които са предприели за нас всички великотърновци, са законосъобразни", уточни Панов.

Защо комините още пушат?

Тук разяснение внесе кметът на Велико Търново Даниел Панов, който посочи, че днес в 8.30 този акт е бил заведен в деловодството на фирмата и след неговото завеждане в срок до 24 часа те трябва да представят план за безопасност и спиране на производството, след това регулярно започва спирането на производствения процес.

От решението на РИОСВ става ясно, че спирането на съоръжението ще бъде осъществено чрез пломбиране, съгласно действащата нормативна уредба. ОЩЕ: "Кроношпан" обеща да купи станция за мерене на фини прахови частици в бургаски квартал