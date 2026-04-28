"Справедливост означава и обвинения на политически фигури": Петър Витанов каза как започва "Прогресивна България"

"Първо, възстановяване на справедливостта във всички нейни форми. Било то съдебна власт и не само, било то политическата справедливост. Не става дума за реваншизъм и възмездие, става дума за справедливост и ако тя минава, включително и през обвинение на политически фигури, които под една или друга форма са манипулирали процеси, то нека така да бъде". Това заяви избраният за депутат от "Прогресивна България" Петър Витанов пред журналисти след работна среща на новоизбраните депутати от 52-ото Народно събрание.

"Веднъж, възстановяване на справедливост, и, второ, от първостепенна необходимост са мерките, които трябва да бъдат предприети за възпиране на галопиращата инфлация и цените, така че хората да бъдат спокойни", подчерта Витанов.

Той обясни, че след избора на председател на Народното събрание и сформирането на Министерски съвет, първите неща, които избирателите на ПБ очакват, са възстановяване на справедливостта и икономически мерки за овладяване на инфлацията.

Според новоизбрания депутат изборът на ново правителство ще се случи в рамките на две седмици и ще бъде факт в началото на май. Той обаче уточни, че вече тече подготовка по приемане на нов редовен бюджет. "Прави се анализ на финансовото състояние на държавата", добави Петър Витанов.

Като бивш евродепутат от БСП той каза още, че му е мъчно за провала на социалистите на предсрочните парламентарни избори. "Вижте, аз десен няма да ставам. Аз съм ляв и ми тежи, че една група хора продадоха партията за жълти стотинки, а друг дойде и плати сметката - Крум Зарков", посочи още той.

