Бъдещите лица в кабинета "Радев": Опитни бивши министри и спекулации за нови (СНИМКИ)

Първият звънец на новото 52-о Народно събрание ще даде началото на първия парламент от десетилетия, в който най-голямата парламентарна група ще има самостоятелно мнозинство. Очаква се "Прогресивна България" да сформират редовен кабинет още в средата на май, а първите спекулации за потенциални имена на министри вече изпълниха публичното пространство. По информация на Actualno.com очаквано част от остриетата на Румен Радев в досегашните служебни правителства, назначавани с неговия подпис в периода 2021-2024 г., ще намерят място в бъдещото редовно правителство.

Очаква се да стане ясна и структурата на бъдещия кабинет. Според обсъжданите хипотези постът на министър-председател може да бъде поет от самият Румен Радев. Като възможен вицепремиер и социален министър отново се появява името на Гълъб Донев. Неговото име обаче се спряга и за потенциален председател на Народното събрание, както и това на бившия евродепутат Петър Витанов.

Сред останалите обсъждани кандидатури са Атанас Пеканов за ресор еврофондове и отново вицепремиер, както и Иван Демерджиев за постовете на вътрешен или правосъден министър. Той е заемал и двата поста като служебен министър. Текат разговори и за бъдещето на служебния вътрешен министър Емил Дечев и и.ф. главния секретар Георги Кандев.

Още: Мафията, страхът у Сарафов, свръхочакванията от Радев: Анализира Теодор Славев (ВИДЕО)

Начело на Министерството на отбраната се спряга Димитър Стоянов, а на финансите се очаква името да е Стефан Белчев. За Министерството на регионалното развитие се обсъжда Иван Шишков, който също вече е заемал този пост като служебен министър, докато начело на околната среда и водите отново се спряга Росица Карамфилова. За министър на земеделието се спряга Явор Гечев, който към момента не е потвърдил, но и не е отрекъл възможността, твърди NOVA.

По информация на Actualno.com още от средите на младежта и спорта се споменава името на волейболната ни легенда Владо Николов за бъдещ министър. Този пост обаче остава доста неясен от гледна точка на множеството опции, сред които може да избира "Прогресивна България" - водачи на листи и бъдещи депутати от формацията ще бъдат и още спортни легенди като Енчо Керязов, Ивет Горанова и Петър Стойчев.

Още: Човек на Радев: Несериозно е да се говори за връщане на лева

Неясно остава и бъдещето на хора като Христо Алексиев (бивш служебен вицепремиер и секретар на Радев по икономика), Илин Димитров (бивш служебен министър на туризма и секретар на Радев по култура, образование и туризъм) и на Александър Пулев (бивш съветник по иновации и бивш ресорен служебен министър), които също могат да заемат министерските кресла в съответните ресори.

Нужни обаче ще бъдат и "парламентарни остриета", с които "Прогресивна България" да защитава законодателните си инициативи в парламента, поради което всички гореизброени имена попадат и в хипотезата да останат в Народното събрание.

Очаква се и някои от по-популярните в публичното пространство имена на депутати от ПБ също да получат по-високопоставени позиции - Антон Кутев, Слави Василев, Иво Христов и др.

Още: "Прогресивна България" готова с кабинет, но и за споделена власт: Идват добри времена, мутрите си отиват

Припомнете си още - ЦИК обяви новите 240 депутати: Стари познайници и нови лица в парламента (СПИСЪК).