"Уолстрийт джърнъл": Предсрочните избори могат да променят геополитическия курс на България

Краят на проевропейското правителство на премиера Росен Желязков вероятно ще доведе до предсрочни избори в следващите месеци, което може да промени геополитическият курс на страната, се казва в статия на „Уолстрийт джърнъл“, цитирана от БГНЕС. Материалът е посветен на протестите у нас и оставката на кабинета. Посочва се, за оставката основна роля имат протестиращите от поколението Z, които тази година са разтърсили управляващите по целия свят.

„Младежките протести свалиха правителствата в Непал и Мадагаскар през последните месеци. Демонстрациите срещу привилегиите, от които се ползват политическите елити, предизвикаха масови митинги в Индонезия и Филипините. В Танзания младежките антиправителствени протести бяха посрещнати с смъртоносна сила от страна на правителството“, се посочва в статията на американската медия.

Там още пише, че оставката на коалиционното правителство на България идва само няколко седмици преди страната ни да се присъедини към еврозоната. Уточнява се, че падането на правителството няма да спре планираното преминаване към еврото на 1 януари, но удължава политическата криза, която доведе до седем парламентарни избори само за четири години.

„Краят на проевропейското правителство на Желязков вероятно ще доведе до предсрочни избори в следващите месеци, което може да промени геополитическите перспективи на страната. Един от потенциалните бенефициенти е президентът Румен Радев, избраният държавен глава на страната, който се очаква да сформира своя собствена партия и да се кандидатира на следващите парламентарни избори“, пише в статията. Добавя се, че настоящият държавен глава е бивш пилот от военновъздушните сили и често критикува подкрепата за Украйна във войната ѝ с Русия.

„Непосредственият повод за последните протести беше бюджетният план на правителството за 2026 г., който включваше предложение за увеличаване на разходите – стъпка, която според критиците би затвърдила контрола на корумпираните политици върху институциите в страната.

Корупцията в балканската страна с население от около 6,5 милиона души отдавна е широко разпространена, дори и след присъединяването й към ЕС през 2007 г. Постоянно класирана като една от най-корумпираните държави членки на блока от Transparency International, България не успя да постигне високопоставени осъдителни присъди за корупция през последните години, което подхрани общественото недоволство и предизвика повтарящи се критики от Брюксел по отношение на нейния рейтинг в областта на правовата държава“, се казва още в материала.

Американските журналисти отбелязват мащаба на протеста от 10 декември в София: „Мобилизирани чрез TikTok и други социални медии, българите маршируваха с плакати с надписи „Gen Z идва“ и „Gen Z срещу корупцията“. По време на демонстрация пред сградата на парламента в българската столица, на огромен екран се прожектираха видеоклипове, осмиващи политиците“.

„Протестите показаха, че в младите поколения има достатъчно гражданска енергия, за да се противопоставят на възприеманата арогантност на укрепилия се политически и икономически елит, който се е възползвал от практики за завладяване на държавата, за да остане на власт“, казва пред изданието Мартин Владимиров, директор на програмата за геоикономика в Центъра за изследване на демокрацията, мозъчен тръст със седалище в София.

Допълва се, че възмущението е осезаемо и в интернет, където дебатите за демокрацията, корупцията и свободата на пресата са сред най-популярните теми: „Много влиятелни личности и актьори се присъединиха към митингите. Появиха се нови меми, включително плакати с надпис „Заведи приятелката си на среща на протеста“.

Ангел Игнатов, проектен мениджър, работещ в IT индустрията в София, казва, че след като е учил в Обединеното кралство, е решил да се върне и да помогне за подобряването на родната си страна. Но сега задълбочаващата се корупция и поредицата от грешки на правителството са го подтикнали да се присъедини към протестите. „Има цяло поколение като мен. Просто не искаме това за нашата страна“, допълва Игнатов.

