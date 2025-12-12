Асен Василев за партия на Радев: Твърдо сме заявили, че България трябва да се движи към Европа, а не на Изток

Оставката на правителството беше въпрос на време. Това коментира председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в предаването "Панорама" по БНТ. По думите му последиците от масовите протести и оставката на правителството са били логична реакция на недоволството на гражданите.

„Тя беше логична след като Борисов първо каза, че оттегля бюджета, на следващия ден каза, че не го оттегля и след това на 1 декември се състоя един огромен протест в София и в 20 града в страната. Оттам нататък беше ясно, че протестът, който поиска оставката на правителството, ще доведе до оставката на правителството. Беше въпрос на време. След протеста на 10 декември правителството съвсем благоразумно подаде оставка, защото щеше да се стигне до много по-голяма ескалация“, коментира Асен Василев.

"Хората на площада не искат модела на управление на Борисов и Пеевски"

Василев коментира и обвиненията, че по този начин се отпушва хаос. „Реално нито аз, нито колегите от ПП-ДБ сме под илюзия, че всички хора на площада са там заради нас. Тези хора са на площада, защото не искат модела на управление на Борисов и Пеевски да продължи. Този модел на управление сме го гледали дълго време. Моделът, в който институциите чакат по телефона указания. Това е моделът, в който един обикновен депутат, какъвто е г-н Борисов, разпорежда на премиера какво да прави и премиерът го слуша, което е още по-лошо", заяви председателят на ПП-ДБ.

По думите му това е модел на управление, в който се вижда съдебна система, която изпълнява поръчки. „Това е модел, в който ако някой бизнесмен изрази критика към властта му се стоварват 10 проверяващи и се опитват буквално да му откраднат бизнеса. Това е модел на управление, в който ако хората гласуват грешно нямат дърва за огрев“, каза Асен Василев.

За бюджета

Относно това, че няма да има нов бюджет, Василев поясни, че причината за това е започна още октомври месец, когато правителството не чу работодателите, след това се е опитало да вкара бюджет по бързата писта. „След това го оттегли, после не го оттегли. После вкара нов бюджет, който до голяма степен просто отлагаше непопулярните мерки, но философията му беше същата - ще се вдигат данъците. И ще се бърка по-дълбоко в джоба на българските граждани, за да се захранват едни силови структури и да се пълнят касички“.

Той обясни, че сега това което предстои е през първите три месеца страната да бъде с задължителен закон. По думите му няма проблем, че не е в евро. „Абсолютно никакъв проблем няма с това, че бюджетът е в лева. В Закона за еврото е записано всичко, което е в лева, независимо в кой закон, се превалутира по официалния курс на БНБ. България влиза в еврозоната и няма да има проблеми с това“, каза той.

Контролът на цените

По темата за контрол върху цените и конкуренцията, Василев заяви, че всъщност правителството не контролира спекулата, а от Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите.

По думите му следващата задача е да се проведат честни избори. „Да, може да се промени Изборният кодекс и ние искаме да се върна машинното гласуване. Да, могат да се направят промени. Може би ще има министър на вътрешните работи, който всъщност да направи изборите по-честни, а не да пусне купуването на гласове до степен, до която видяхме до КС, като отвориха чувалите, цяла нова партия влезе в парламента. Но начинът да се опазят изборите, ние го показахме в Пазарджик - да има във всяка секция наблюдатели, да има хора с телефони, които да снимат безобразията, да ги излъчват в реално време в интернет", каза Василев.

За проект на Румен Радев

Василев коментира и ролята на президента Румен Радев. „Ние виждаме, че президентът върши ролята, която Конституцията му дава – да направи консултации, да мине през мандатите, след това да назначи служебен кабинет. Няма яснота за евентуална партия, ако има такава. Ние твърдо сме заявили, че България трябва да се движи към Европа, а не на Изток“, коментира той.

