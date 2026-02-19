Вицепремиерът Янкулов ще има подкрепата на ГЕРБ в пленарна зала (СНИМКИ)

"Винаги съм бил на мнение, че никога нищо не започва от нас и не завършва с нас. Ще се опитам да надграждам полезното, което е направено от вас". С тези думи министърът на правосъдието Андрей Янкулов пое щафетата от предшественика си Георги Георгиев в Министерството на правосъдието (МП) в четвъртък.

В кабинета на министъра те си предадоха ключа за държавния печат, съобщават от пресцентъра на ведомството.

"Пожелавам ви на добър час в нелеката и отговорна задача като министър на правосъдието. От все сърце ви уверявам, че можете да разчитате на нашата подкрепа в Народното събрание за важните и необходими реформи, които предстоят", каза Георгиев, явно намеквайки за бъдеща партийна подкрепа от ГЕРБ за част от решенията на служебното правителство. "Надявам се на полезна обща работа", добави той.

"Благодаря за топлото посрещане, убеден съм, че ще имаме добри отношения занапред", отговори министър Янкулов. Двамата високо оцениха експертизата на екипа в правосъдното министерство.

