Зендая след годежа: Любовта и загубата вървят ръка за ръка

Актрисата Зендая, която е сгодена за своя колега Том Холанд, е осъзнала, че "любовта и загубата вървят ръка за ръка". Говорейки с Робърт Патисън за любимите си романтични филми, Зендая споделя пред "Interview magazine": "Това, което казваш, е вярно – те често са опустошителни и това е просто природата на живота. Много от тях са свързани със загубата и нещо, което научих с възрастта, е, че голяма част от живота е загуба - да губиш хора, които обичаш, да скърбиш и да преминаваш през това. Така че по някакъв странен начин любовта и загубата вървят ръка за ръка. Но понеже са празници, гледам много романтични комедии. Понякога имам нужда те да останат заедно накрая. Но няма истински край."

Тя допълни: "Кой знае дали след 10 години няма да са нещастни и разведени? Предполагам, че това е един и същ филм, просто го гледаш в различен момент от живота на хората."

Снимка: Getty Images

В търсене на баланс между кариера и личен живот

Зендая признава, че все още се учи как да балансира личния си живот с филмовата си кариера. Актрисата сподели и на какво се възхищава относно Робърт Патисън, с когото играе в "Драмата". Най-много харесва и цени у него способността да пази личния си живот. По думите ѝ, актьорът запазва "голяма част от живота си за себе си, което е прекрасно, особено когато имаш семейство." "Аз се уча как да балансирам тези неща.", уточни Зендая.

Звездата от "Дюн" обясни, че когато си известен е неизбежно личният ти живот да бъде постоянно обект на медиен интерес, но е категорична, че определени неща трябва да си останат лични - "Някои неща са предназначени за теб и за твоите близки. И също така е важно да има пространство между личността ти и публичния образ, за да можеш да играеш някой друг, без хората винаги да те свързват с това кой си."

Междувременно Зендая по-рано сподели, че упражненията ѝ помагат да се се справи с тревожността. Филмовата звезда няма стриктна тренировъчна рутина, но смята, че физическата активност може да бъде много полезна за психичното ѝ здраве, пише "Female First".