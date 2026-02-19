Ключът в името на природата: Властта в МОСВ беше предадена в дух на колегиалност и приемственост

Властта в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) беше предадена в дух на колегиалност и приемственост, става ясно от съобщението на министерството до медиите. До смяната на власта се стигна след оставката на кабинета "Желязков" и днешната клетва от страна на служебния кабинет на Андрей Гюров в парламента. Междувременно старият и новият министър обсъдиха въпроси от дневния ред на екологичното министерство, по които работата следва да продължи и които предстои да бъдат решавани в средносрочен план.

Ключът

„Отключвай с мъдрост и заключвай с увереност!" - с тези думи Манол Генов предаде символичния ключ на МОСВ на новия министър Юлиан Попов по време на традиционна церемония по предаване на властта.

Юлиан Попов заяви ангажимент да работи в дух на приемственост по ключовите направления в дейността на министерството.

"Един ключ, една огромна отговорност и работа, която не спира – в името на природата и хората!", се казва още в съобщението на МОСВ.

Равносметката

Манол Генов подчерта, че оставя институцията в добра кондиция по отделните политики в областта на околната среда. Той даде висока оценка за работата на екипа си.