Правителството на Гюров:

Ключът в името на природата: Властта в МОСВ беше предадена в дух на колегиалност и приемственост

19 февруари 2026, 14:50 часа 239 прочитания 0 коментара
Ключът в името на природата: Властта в МОСВ беше предадена в дух на колегиалност и приемственост

Властта в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) беше предадена в дух на колегиалност и приемственост, става ясно от съобщението на министерството до медиите. До смяната на власта се стигна след оставката на кабинета "Желязков" и днешната клетва от страна на служебния кабинет на Андрей Гюров в парламента. Междувременно старият и новият министър обсъдиха въпроси от дневния ред на екологичното министерство, по които работата следва да продължи и които предстои да бъдат решавани в средносрочен план.

Ключът

„Отключвай с мъдрост и заключвай с увереност!“ - с тези думи Манол Генов предаде символичния ключ на МОСВ на новия министър Юлиан Попов по време на традиционна церемония по предаване на властта. ОЩЕ: "Вие сте разумен човек": Желязков предаде властта на Гюров (СНИМКИ и ВИДЕО)

Юлиан Попов заяви ангажимент да работи в дух на приемственост по ключовите направления в дейността на министерството. 

"Един ключ, една огромна отговорност и работа, която не спира – в името на природата и хората!", се казва още в съобщението на МОСВ. 

Равносметката

Манол Генов подчерта, че оставя институцията в добра кондиция по отделните политики в областта на околната среда. Той даде висока оценка за работата на екипа си. ОЩЕ: Държавата спира дейността на "Кроношпан" във Велико Търново

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
МОСВ служебен кабинет Манол Генов Юлиан Попов кабинетът Гюров
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес