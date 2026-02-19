ЦИК покани Андрей Гюров на среща

Централната избирателна комисия (ЦИК) започна подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април 2026 г. ЦИК отправи покана за среща в петък (20 април) в 14 часа до служебния премиер Андрей Гюров и определени от него членове на правителството, които ще да ангажирани с изборния процес.

ОЩЕ: Могат ли да четат? ИТН и ГЕРБ се заядоха дали Гюров е законен премиер (ВИДЕА)

Съгласно Изборния кодекс ЦИК, съгласувано с Министерския съвет, определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване.

Заместник-председателят и говорител на комисията Росица Матева обяви, че на служебното правителство ще бъдат изпратени и снимки на примерни паравани за изборните помещения, предаде БНР.

Тя допълни, че ЦИК предлага да бъдат предприети мерки за информираност на незрящи избиратели за близо 300 секционни избирателни комисии за гласуването на хора с увредено зрение. ЦИК прие поредица от решения, свързани с подготовката на предстоящия вот, включително хронограмата с основните срокове, утвърждаването на образците на изборните книжа и други.

Партиите и коалициите ще подават заявления за участие във вота от 24 февруари до 4 март.