Кирил Петков се яви по делото си срещу Пеевски, не му стигна коса за изследване за наркотици

Бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков се яви лично на 19 февруари в Софийския районен съд (СРС) за гражданското дело, което заведе срещу санкционирания за корупция по закона "Магнитски" от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. Искът е за 5000 лв. - на основание чл. 45 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) - за неимуществени вреди в резултат на публичните изказвания на Пеевски, съдържащи "неверни и позорящи обиди", по думи на Петков.

В изявлението му за заведеното дело, което той направи през пролетта на 2025 г., не се уточняваше кои точно изказвания на лидера на "ДПС-Ново начало" са посочени в иска.

Още през декември 2024 г. Петков заяви, че ще съди Пеевски и Делян Добрев от ГЕРБ заради обиди по негов адрес, включително твърдения, че употребява наркотици. "Никога не съм употребявал наркотици, аз съм баща на 3 деца и винаги съм ги учил, че наркотиците са един от най-лошите пороци", подчерта тогава Петков.

Той също обяви, че си е направил тест за наркотици във Военномедицинската академия, който показал, че е "чист".

През септември миналата година Пеевски влезе в сблъсък с Петков и Асен Василев, като използва директно думата "наркоман" в тирадата си: "Наркоман. Погледни колко си смешен": Пеевски в словесен сблъсък с Асен Василев, Кирил Петков и ПП (ВИДЕО).

Любопитна сцена по време на заседанието

Комплексна съдебно-психиатрична и психологична експертиза, назначена от съда миналия път, трябваше да установи всъщност има ли данни ищецът Петков да е ползвал дрога. Днес обаче вещото лице Георги Бончев заяви, че косата расте с около сантиметър на месец - т.е., за да се изследва за 15 месеца назад за наличие на наркотици, трябват поне 15 см коса. Адвокатът на Петков посочи, че очевидно няма толкова дълга коса и затова няма как да се изследва", предаде "Клуб Z".

Имаше конферентна връзка с Районния съд във Варна, тъй като взета от Петков кръв е изпратена на изследване в морския град, предаде в. "Сега".

Свидетелката Мирослава Петрова, бивш депутат от ПП, пък цитира, че е запозната, че Пеевски е наричал Петков "наркоман". В разказа си пред съда след тези случаи Кирил Петков започнал да се чувства много зле от "клеветата" и да се притеснява от хората, които му подвикват по улицата, допълни тя.

Делото продължава с разпити на свидетели. Елена Кузмова, бивш депутат от ПП, също е свидетел от страната на Петков. Пеевски е избрал да бъде защитаван от двама настоящи депутати от парламентарната си група - Халил Летифов и Байрам Байрам.

Известно е, че по искане на Пеевски на Кирил Петков е назначена комплексна психиатрична и психологична експертиза.

