"Шарен, с наклон към ПП": Прочитът на Симеон Дянков за кабинета "Гюров"

Шарен кабинет с наклон към ПП. Има и от АПС, има и от предишни кабинети на ГЕРБ. Те имат толкова кратко време за действие, че дори да съществуват политически пристрастия, няма да има възможност да бъдат ярко проявени. Този прочит на служебния кабинет на Андрей Гюров направи председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков в интервю за БНР. "В състава на служебното правителство има политици с предишен опит – директно или на второ ниво, и предишни успехи, но от първия ден се започва с популизъм – излишен вицепремиер по честните избори. Не е работа на Министерския съвет да се занимава с изборите, работа е на ЦИК. Това е грешен сигнал", добави той.

ОЩЕ: "Вие сте разумен човек": Желязков предаде властта на Гюров (СНИМКИ и ВИДЕО)

"Като цяло има министерска инфлация, 40%. Както вървим, ще стане: министър – роднина, министър-роднина", предупреди Дянков за броя на министрите в служебното правителство спрямо правителството, в което той самият преди години е участвал.

Бюджет 2026

Председателят на Фискалния съвет коментира, че реално дефицитът е над 5% и изрази надежда да вървим към бюджет с нулев дефицит, но уточни, че финансовият министър "няма да има време да направи нещо по това".

Дянков отправи препоръка в удължаването на удължителния бюджет "да няма никакви излишни харчове, да няма шмекерии".

"Ако освободят всички държавни служители в надпенсионна възраст - около 6000 във всички министерства, ще се освободят около 300 милиона евро, тоест ще се намерят 160-180 милиона евро, необходими за изборите", поясни той, като се позова на анализи на Фискалния съвет, които ще бъдат изпратени на Министерството на финансите.

ОЩЕ: "Не обещаваме чудеса и исторически завои": Кабинетът Гюров се закле пред парламента и президента (СНИМКИ и ВИДЕО)

"За да сме конкурентноспособна икономика, трябва бизнесът да работи по-добре, а не да увеличаваме публичния сектор. Добре е все още да има енергийни помощи за бизнеса", смята Дянков.

По думите му Теменужка Петкова е успяла в трудна обстановка да жонглира с всички политически желания. "Твърде розово говореше за еврото, но истината е, че имаме доста по-голям дефицит", подчерта той.