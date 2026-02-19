Войната в Украйна:

С обещание за защита на националния интерес: Трайчо Трайков пое енергийното министерство от Жечо Станков

На символична церемония в Министерството на енергетиката министър Трайчо Трайков пое поста от своя предшественик Жечо Станков. Станков представи пред своя наследник основните предизвикателства и резултатите от работата на ведомството през последната година. Сред тях е постигнатата дерогация за българските дружества на "Лукойл" от американските санкции, включването на държавата като инвеститор в проучванията за нефт и природен газ в Черно море, реалните строителни дейности за изграждане на Вертикалния газов коридор и други.

От своя страна Трайков заяви своята ангажираност екипът на Министерството на енергетиката да продължи работата за защита на националния интерес и развитие на стабилен, конкурентен и устойчив енергиен отрасъл.

Преди да положи клетва в Народното събрание Трайчо Трайков направи и последния си отчет като кмет на столичния район "Средец". Още: Трайчо Трайков даде последен отчет като кмет на район "Средец"

Кабинетът "Гюров"

"Няма да работим с реваншизъм, а по правила. Няма да съдим, а ще постигаме цели", с тези думи новият премиер Андрей Гюров се обърна към стария министър-председател Росен Желязков по време на церемонията по сдаване на властта в Министерския съвет.

"Наистина повратен момент. Нека си спомним защо сме тук - нашето общество има демократичен инстинкт, който води към съхранение. Демокрацията понякога е шумна, тя е и болезнена, но показва, че гражданите могат да сменят властта по начин, по който да не се разруши държавата. Ще търсим национално единство - не на мнения, а на правила. За да го постигнем, ни трябват честни избори", бяха част от думите на новия служебен Гюров.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
