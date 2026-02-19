Любопитно:

С иновации към растеж: Ирена Младенова прие поста от Томислав Дончев

19 февруари 2026, 14:46 часа 287 прочитания 0 коментара
С иновации към растеж: Ирена Младенова прие поста от Томислав Дончев

Новоизбраният служебен министър на иновациите и растежа Ирена Младенова прие поста от Томислав Дончев по време на церемония в министерството.

„Ще работя целенасочено за среда, в която идеите се развиват, иновациите с мисъл водят до икономически растеж, а резултатите са в полза на бизнеса и хората.

Още: "Шарен, с наклон към ПП": Прочитът на Симеон Дянков за кабинета "Гюров"

Фокусът ще поставя и върху навременното изпълнение на европрограмите на МИР за бизнеса“, каза Младенова. Тя акцентира и върху важността за развитието на иновационната екосистема.

„Именно иновациите може да придвижат икономиката на страната ни на следваща стъпка и това е нашата задача и цел“, заяви тя.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Зад всяка започната реформа стоят хора и усилия. Приемствеността е уважение към труда им и гаранция, че резултатът ще се случи“, добави от своя страна Дончев.

Още: Министър Адемов обеща социалните помощи да не се използват с предизборни цели

При встъпването в длъжност министър Младенова проведе кратка среща и поздрави представителите на Европейската космическа агенция (ЕКА), които днес са на работно посещение в МИР във връзка с годишния преглед на текущите проекти, финансирани по програмите на Агенцията.

Още: Коя е Ирена Младенова - предложението на Андрей Гюров за министър на иновациите и растежа

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Иновации Томислав Дончев кабинетът Гюров Ирена Младенова
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес