Любопитно:

10 храни, които буквално прочистват черния дроб

19 февруари 2026, 14:58 часа 0 коментара
10 храни, които буквално прочистват черния дроб

Съдържание:

Оформен като бумеранг и тежащ едва три килограма, черният ви дроб работи усилено за вас всеки ден, вероятно повече, отколкото можете да си представите. Той е вторият по големина орган в тялото ви и въпреки това вероятно не му обръщате много внимание, докато нещо не се обърка. Черният ви дроб поддържа нещата в движение и често е наричан пазител на тялото ви.

Още: Диетолози разкриха кое ядково масло е №1 – отговорът ще ви изненада

Ето 10 от най-добрите храни, полезни за черния дроб, които да включите в диетата си, тъй като те спомагат за ежедневното прочистване, подмладяване, детоксикация и подхранване на жизненоважния орган в тялото ви:

Цвекло

Цвеклото е ярко и красиво, като безумна доза здраве за цялото ви тяло, включително черния дроб. То наподобява цвета на кръвта и, по съвпадение, естествено я пречиства, което подобрява функцията на черния дроб и производството на хранителни вещества в тялото ви. Цвеклото е също така богато на антиоксиданти и важни хранителни вещества, включително фолат, фибри (под формата на пектин), желязо, бетаин, беталаини, бетацианин и бетанин.

Още: Искате да доживеете до 100? Започнете с тези 9 прости неща още днес

Броколи

Оформени като мини дървета, броколито дава живот на тялото ви, а яркозелените му нюанси показват високото ниво на антиоксиданти и хлорофил, открити в кръстоцветния зеленчук. Броколито е богато на фибри, които естествено прочистват тялото от канцерогени и други токсини. Броколито е и добър източник на мастноразтворим витамин Е, особено важен антиоксидант за черния дроб.

Сладки картофи

Сладките картофи (заедно с морковите и зимните тикви) са богати на бета-каротин, който е естествено противовъзпалително хранително вещество, което тялото ви обича! Бета-каротинът се превръща във витамин А в тялото, директно в черния дроб.

Още: 5 зимни зеленчука, които съдържат протеини колкото половин пържола

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Важно е да си набавяте витамин А чрез храни, богати на бета-каротин, вместо чрез добавки. Сладките картофи са богати и на фибри и витамин С, други прочистващи и засилващи имунитета хранителни вещества, които помагат на черния дроб да функционира по най-добрия начин.

Лимони

Лимоните обичат черния ви дроб и вашият черен дроб ги обича! Те са естествена прочистваща храна и по същество едни от най-добрите, за да „задвижат нещата“ във всички области на тялото ви. Лимоните осигуряват богатство от антиоксиданти, предимно витамин С, и помагат на черния дроб да произвежда повече ензими, които ви дават повече енергия и помагат за храносмилането.

Още: Храни, които понижават холестерола

Лимоните също така алкализират тялото, въпреки че сами по себе си са киселинни. След като попаднат в тялото, те помагат за неутрализиране на токсините, отделяне на отпадъците и стартиране на целия храносмилателен процес.

Леща

Лещата е богата на фибри, които подпомагат процеса на прочистване, а също така е естествен източник на растителен протеин. Лещата осигурява точно толкова протеин, колкото е необходимо, за да поддържа тялото ви, без да причинява вреда. Тя е и едни от най-лесно смилаемите бобови растения, което ще помогне на тялото ви да ги използва по-добре за разпределение на хранителните вещества.

Още: 7 храни, които поддържат мозъка

Минимални количества здравословни мазнини

Здравословните мазнини са важни за всяка диета, растителна или не, но твърде много никога не е добре, когато става въпрос за мазнини. Черният дроб се нуждае от мазнини за правилното си функциониране, но твърде много може да причини проблеми с производството на жлъчка, което ще повлияе на храносмилането на мазнините и евентуално други проблеми с храносмилането. Здравословните мазнини, които са полезни за черния дроб, включват авокадо, орехи, тиквени семки и бадеми, както и маслини, кокос, семена от чиа и ленено семе.

Ябълки

Ябълките са богати на пектин, разтворимите фибри, които помагат за премахването на токсините и холестерола от кръвта, което е от голяма полза за черния дроб. Те са богати и на ябълчена киселина, естествено пречистващо хранително вещество, което премахва канцерогените и други токсини от кръвта. Ябълките Granny Smith са особено богати на ябълчена киселина, като същевременно са едни от най-богатите на антиоксиданти сортове ябълки.

Още: Какво е "хранителен шум" и как ни тормози психически?

Чесън

Чесънът е богат на алицин и селен, две мощни хранителни вещества за черния дроб. Те действат за прочистване и подхранване на цялото тяло, особено на кръвта. Селенът е естествено детоксикиращ минерал, а алицинът помага за предпазване от натрапници на имунната система, което спомага за облекчаване на натоварването на черния дроб.

Чесънът също така активира ензимите в черния дроб, които помагат за цялостното храносмилане и промиването на токсините. Използвайте цели скилидки чесън като най-добър вариант, вместо преработен смлян чесън или чесън на прах.

Лук

Подобно на чесъна, лукът е богат на алицин, който прочиства черния дроб и храносмилателния тракт. Той е пълен и с калий, фибри, фитонутриенти и флавоноиди, които помагат на тялото ви да прави всичко - от борба с неприятна настинка до отблъскване на токсични химикали.

Още: Как да прочистите черния си дроб с цвекло

Лукът може да мирише лошо, но е добре позната детоксикираща храна, на която можете да се насладите. За да избегнете евентуално лошо храносмилане, избягвайте твърде много суров лук и го гответе внимателно.

Листни зеленчуци

Листните зеленчуци са основните хранителни съставки за почти всеки здравословен проблем. Спанак, къдраво зеле, манголд, романа, рукола и зеле са едни от най-богатите на хранителни вещества листни зеленчуци, на които можете да се насладите. Те са пълни с хлорофил за пречистване на кръвта, което подпомага функцията на черния дроб и помага за неутрализиране на тежки метали, токсични химикали и дори пестициди, които натоварват черния дроб.

Още: Най-полезната подправка за черния дроб: Лекар разкри кога и как е правилно да се приема

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Цвета Господинова
Цвета Господинова Отговорен редактор
Черен дроб здраве храна
Още от Здраве
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес