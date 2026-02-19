"LADIDA" и вътрешният монолог на Дара Екимова (ВИДЕО)

Има емоции, които не търсят обяснение. Те се появяват тихо, но настойчиво – като мисъл, която се връща отново и отново, дори когато се опитваме да я заглушим. Именно това усещане стои в основата на новия сингъл "LADIDA" на Дара Екимова – песен, която звучи като вътрешен монолог в онзи момент, когато сърцето и разумът отказват да бъдат на една и съща честота.

"LADIDA" бележи началото на обратното броене към втория албум на изпълнителката, очакван по-късно тази година. Вместо да търси драматичност, песента избира честността. В текста няма театрални изблици, а тихо признание за привличането, което разклаща баланса и поставя под съмнение контрола. Това е онзи деликатен вътрешен конфликт, в който логиката отстъпва пред импулса.

Визуалната интерпретация на песента, режисирана от Жоро Пеев, превежда тази емоционална нестабилност на езика на образите. Камерата се завърта на 90 и 180 градуса, гравитацията се променя, а пространството губи своята сигурност. Така видеото не просто илюстрира песента, а я допълва – превръща вътрешното разклащане в реална, почти физическа дезориентация.

"LADIDA" е създадена по време на специален творчески лагер, организиран за Дара Екимова през 2025 година – формат, който ѝ дава възможност да се потопи изцяло в личния си артистичен свят. В процеса участват утвърдени български автори и продуценти като Denis Popstoev, Eva Lea, C-Mo, D-Zasta и KayBe. Музикално песента стъпва върху минималистична, модерна поп продукция, в която гласа и думите са на преден план.

