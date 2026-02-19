Саботаж? Желязков е освободил всички зам.-министри минути преди клетвата на Гюров

Всички заместник-министри в кабинета "Желязков" са били освободени със заповеди на доскорошния премиер Росен Желязков, съобщава NOVA. Това се е случило часове преди преди встъпването на новото служебно правителство с премиер Андрей Гюров.

По информация на Actualno.com някои от вече освободените зам.-министри пък ще проведат разговори с новите служебни министри, от които ще зависи дали ще запазят постовете си. Такъв е случая например в спортното министерство.

Правителството не е съобщило официално до медиите за тази реформа. Липсва информация за решенията и в информационната система с актовете на Министерски съвет.

