Войната в Украйна:

Саботаж? Желязков е освободил всички зам.-министри минути преди клетвата на Гюров

19 февруари 2026, 15:11 часа 712 прочитания 1 коментар
Саботаж? Желязков е освободил всички зам.-министри минути преди клетвата на Гюров

Всички заместник-министри в кабинета "Желязков" са били освободени със заповеди на доскорошния премиер Росен Желязков, съобщава NOVA. Това се е случило часове преди преди встъпването на новото служебно правителство с премиер Андрей Гюров.

По информация на Actualno.com някои от вече освободените зам.-министри пък ще проведат разговори с новите служебни министри, от които ще зависи дали ще запазят постовете си. Такъв е случая например в спортното министерство.

Правителството не е съобщило официално до медиите за тази реформа. Липсва информация за решенията и в информационната система с актовете на Министерски съвет.

Още: "Допускахме и загуби, и грешки - пакетираха ни с Пеевски": Борисов в края на властта

Още: "Вие сте разумен човек": Желязков предаде властта на Гюров (СНИМКИ и ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
Росен Желязков заместник министър кабинетът Желязков кабинетът Гюров
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес