Вижте листата на "ДПС-Ново начало" за парламентарните избори на 19 април в 29 МИР – Хасково

Представяме ви листата на "ДПС-Ново начало" в 29 МИР – Хасково за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Мехмед Юмер Атаман

2. Станислав Димитров Анастасов

3. Ербил Халим Халим

4. Мехмед Лятиф Шакир

5. Йозджан Расим Мехмед

6. Гюнер Гюнай Зейнал

7. Сание Рамадан Иса

8. Емин Мюмюн Емин

9. Пламен Тихомиров Пейков

10. Гюнай Адем Юсуф

11. Сунай Мустафов Алиев

12. Мюмюн Динчер Али

13. Шериф Ариф Шериф

14. Банко Димитров Банков

15. Огнян Юлийев Шекеров

16. Айджан Юсеин Ахмед

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.