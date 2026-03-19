Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 19 април в 27 МИР – Стара Загора

19 март 2026, 11:56 часа 169 прочитания 0 коментара
Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 27 МИР – Стара Загора за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Красимир Георгиев Вълчев

2. Маноил Минчев Манев

3. Илиана Петкова Жекова

4. Даниел Валентинов Петков

5. Зорница Петкова Георгиева

6. Иван Станчев Станчев

7. Николай Иванов Николов

8. Йоана Георгиева Йончева-Фильова

9. Емил Христов Филипов

10. Живко Бончев Желев

11. Светозар Тодоров Ялъмов

12. Николай Веселинов Петров

13. Виктор Руменов Раев

14. Петко Константинов Карагитлиев

15. Росица Стефанова Радева

16. Веселин Росенов Сираков

17. Пресиян Пейчев Кисьов

18. Живко Гочев Желязков

19. Николай Колев Динев

20. Габриела Валентинова Маринова

21. Петър Цецов Горанов

22. Николай Митков Факиров

Виолета Иванова
