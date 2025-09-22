Войната в Украйна:

Как се правят най-вкусните кюфтета с бял сос Бешамел

22 септември 2025, 03:18 часа 0 коментара
Как се правят най-вкусните кюфтета с бял сос Бешамел

Съдържание:

Кюфтетата с бял сос Бешамел съчетават уютен, домашен вкус с фино кремообразно усещане. Въпросът е: как да постигнете сочни кюфтета и гладък сос без бучки, готови за поднасяне през делнична вечер? В следващите редове ще намерите точни продукти, ясни стъпки и малки хитрини за повторяем, сигурен резултат.

Професионален готвач сподели как се приготвят перфектните кюфтета със сос Бешамел

Необходими продукти

За кюфтетата: 500 г смляно месо (смес или по избор), 1 яйце, 2 с.л. галета, 60 мл прясно мляко, 1 малка глава лук настърган, 1 скилидка чесън, 1 с.л. ситно нарязан магданоз, 1 ч.л. сол, 1/2 ч.л. черен пипер, 1 с.л. олио.

За сос Бешамел: 50 г масло, 50 г брашно, 500 мл топло прясно мляко, щипка индийско орехче, сол и бял пипер на вкус.

Картофени кюфтета - ама на фурна!

Подготовка на сместа за кюфтетата

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Накиснете галетата в млякото за 2-3 минути, докато поеме течността. Смесете месото с яйцето, лука, чесъна и подправките, добавете набъбналата галета и разбъркайте до лепкава, еднородна смес. Починете я 10-15 минути в хладилник – това стабилизира текстурата и дава сочност. Оформете еднакви топчета с влажни ръце.

сос бешамел

Изпичане или запържване – и двете работят

За по-лек вариант подредете кюфтетата в тава с тънък слой мазнина и печете в загрята фурна на 220°C около 12-15 минути, като обърнете по средата. За по-изразен печен вкус запържете на средно силен огън до златисто и довършете за кратко във фурна. Целта е сочна сърцевина; при възможност проверете вътрешна температура около 71°C.

Бял сос Бешамел – без бучки и с фин баланс

Разтопете маслото на умерен огън, добавете брашното и бъркайте 1-2 минути до светъл, гладък крем. Постепенно налейте топлото мляко на струя, като разбивате с телена бъркалка, за да няма бучки. Варете на слаб огън 4-6 минути до нежно сгъстяване. Подправете със сол, бял пипер и щипка индийско орехче. Ако искате по-лек сос, добавете малко гореща вода или бульон до желаната гъстота.

СОС Бешамел: Перфектно допълнение за всяко ястие

Оптимални пропорции и гъстота

Съотношението 50 г масло + 50 г брашно към 500 мл мляко дава средно гъст Бешамел, подходящ за кюфтета. За по-рядък сос намалете брашното с 10 г или увеличете млякото с 50-100 мл; за по-гъст – запазете пропорцията и варете минута-две повече при леко къкрене. Ако въпреки разбиването останат бучки, прецедете през сито и върнете на огъня за кратко, като разбърквате спокойно. Дръжте соса горещ, но не го кипете продължително – гланцът се губи.

кюфтета

Сглобяване и сервиране

Сложете кюфтетата в плитка тава, полейте с част от соса и върнете за 5-8 минути в умерено топла фурна, за да се слеят вкусовете. Останалия сос поднесете отстрани. Гарнирайте с картофено пюре, ориз или бланширан зеленчук. Поръсете с магданоз за свежест.

Кюфтетата, които ще станат любими на всички: Стара рецепта с 2 тайни съставки

Чести грешки и бързи решения

Сухи кюфтета: липса на влага в сместа или прекомерно печене – увеличете млякото с 1-2 лъжици и съкратете времето.

Разпадащи се кюфтета: сместа е твърде рехава – добавете още малко галета или оставете да се стегне в хладилник.

Бучки в соса: млякото е студено или е налято наведнъж – загрейте млякото и го добавяйте постепенно, разбивайки.

Прекалено гъст сос: разредете с горещо мляко и върнете за минута на котлона.

Безвкусен сос: щипка сол и капка киселина (лимон) изострят профила.

кюфтета

Вариации според вкуса

За по-нежен профил заменете част от млякото с бульон. Харесвате лека пикантност – добавете щипка бял пипер и малко настъргана кора от лимон. За по-плътен вкус в края може да разтопите малко допълнително масло в готовия сос. Кюфтетата приемат добре и малки кубчета кашкавал в сърцевината – при разчупване получавате приятна изненада.

СОС Бешамел: Перфектно допълнение за всяко ястие

Съхранение и претопляне

Готовите кюфтета и сосът издържат в хладилник до три дни. Съхранявайте отделно – сосът покрит плътно с лист хартия за печене или тънък филм масло, за да не хване „кожа“. Затопляйте на слаб огън с няколко лъжици мляко или вода, без кипене. Кюфтетата претопляйте покрити, за да не изсъхват; добавете лъжица вода в тавичката.

Как се прави класическият сос Бешамел - стъпка по стъпка

Тайната на най-вкусните кюфтета с Бешамел е в простия ред: сочна смес, контролирана топлина и гладък сос с правилни пропорции. Когато подсушите леко кюфтетата, загреете млякото и добавяте постепенно, резултатът е сигурен всеки път. Следвайте стъпките, коригирайте подправките по своя вкус и поднесете горещо. Получавате класика, която радва всички у дома.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Денис Витанов
Денис Витанов Отговорен редактор
кюфтета бешамел сос бешамел бял сос
Още от Рецепти
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес