Бруталният рекорд на Роналдо срещу великия Мануел Нойер, който остава непокътнат и до днес

Стражът на Байерн Мюнхен Мануел Нойер е един от най-великите вратари на всички времена, като мнозина го поставят до имена като Лев Яшин, Оливер Кан, Петър Шмайхел, Джиджи Буфон и други. Кариерата на Нойер говори сама по себе си - стражът е спечелил всичко както с Байерн, така и с националния отбор на Германия, като продължава да трупа отличия на сметката си.

Никой не е вкарвал повече голове на Нойер от Кристиано Роналдо

На 39 години Нойер все още играе в Бундеслигата и в Шампионска лига и не спира да отказва противникови нападатели с брилянтни намеси. Но ако има играч, който знаеше как да преодолява германеца, това бе Кристиано Роналдо. Малко известен факт е, че Кристиано държи един брутален рекорд срещу Нойер: португалецът е играчът, който е отбелязвал най-много голове на немския страж дори без да е играл в Бундеслигата.

Кристиано има 10 гола срещу Нойер без да е играл в Бундеслигата

Роналдо има цели 10 гола срещу Нойер, като никой друг футболист не е вкарвал повече на вратаря на Байерн. Повечето попадения са отбелязани предимно в Шампионска лига в двубоите между Байерн и Реал Мадрид, когато Роналдо все още се състезаваше за "белия балет". 10-те попадения са отбелязани в 7 мача, като най-паметен е четвъртфиналът от Шампионската лига през 2017 г., когато Роналдо вкара хеттрик след два спорни гола от засада, с които отстрани баварците.

И до днес Роналдо, който никога не е играл в Бундеслигата има най-много голове срещу Нойер, въпреки че германецът вече 20 години се състезава в немското първенство - първо с екипа на Шалке, а после и с този на Байерн. Последният гол на Роналдо срещу Нойер дойде на Евро 2020 с екипа на Португалия при загубата от Германия с 2:4 в груповата фаза.

