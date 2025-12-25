Доброволно или уволнение? Напусна важен директор в "Аерофлот"

Заместник-генералният директор на Аерофлот по информационните технологии, Антон Мацкевич, подаде оставка от компанията след мащабна кибератака през юли, която доведе до срив на летище Шереметиево в Москва, съобщава Комерсант, позовавайки се на свои източници. Според някои от тях Мацкевич е напуснал поста си в средата на декември.

Кремъл: Хакерската атака срещу "Аерофлот" е тревожна. Главната прокуратура започна дело

Доброволно?

"Аерофлот" го закъса: Анулира полети заради срив в компютърната система

Аерофлот потвърди напускането му, добавяйки, че е подал оставка доброволно. Всички източници на „Комерсант“ в авиационната индустрия обаче отдават напускането на Мацкевич на последиците от кибератаката през юли.

Още: Милиони долари само за един ден: Колко губи "Аерофлот" след хакерската атака? (ВИДЕО)

„Аерофлот“ отбеляза, че под ръководството на Мацкевич компанията е преживяла „значителен скок в развитието на своя ИТ отдел“ по отношение на „заместване на вноса и прилагане на стратегията за дигитална трансформация на групата“, пише „Комерсант“.

Украинските и беларуски хакери сринаха Аерофлот. Можеха да организират и няколко катастрофи, но не го направиха

Загубите

Припомняме, че най-голямата руска авиокомпания "Аерофлот" претърпя големи загуби, след като на 28 юли беше принудена масово да отменя полети след кибератаката срещу IT системите ѝ. Отговорност за атаката поеха проукраинската хакерска група Silent Crow и "Киберпартизаните" на Беларус. Авиокомпанията съобщи, че са анулирани десетки полети, хиляди пътници чакаха на московското летище "Шереметиево", а също в Горно-Алтайск, Новосибирск, Томск и др. Връщането на билетите в билетните каси на авиокомпанията бе невъзможно. Хакерите казаха, че са унищожили цялата IТ инфраструктура на "Аерофлот", като са компрометирали "всички критични корпоративни системи" на компанията. Възстановяването ще струва може би десетки милиони долари, изчисляват от Silent Crow.

"Аерофлот" буквално е унищожен от хакерска атака: Безумни щети, ад на летищата (ВИДЕА, СНИМКИ)