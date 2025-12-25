Най-доброто от спорта в Actualno.com през 2025: новини | рубрики | коментари | интервюта | видео предаване

2025 в спортен план - година на нови изключителни подвизи, но и на гръмки скандали. През призмата на българския спорт на преден план изпъкна историческият триумф на националния отбор по волейбол, който стана втори в света на Световното първенство за мъже във Филипините. А спортисти като Карлос Насар, Никола Цолов, Алберт Попов, Тервел Замфиров, Стилияна Николова, Радослав Росенов, Рами Киуан, Иван Иванов, Александър Василев и много други ни дадоха нови поводи за гордост. Отвъд успехите водещите спортни новини бяха големите скандали - в Българския олимпийски комитет, в борбата, в щангите...

Спортното съдържание на Actualno.com през 2025 година

Спортната редакция на Actualno.com се погрижи всеки ден, без изключение, да информира аудиторията си за най-важното и най-интересното от света на спорта. Водени от разбирането за независима и обективна журналистика, се постарахме да представим различните гледни точки по всяка важна и актуална спортна новина. Стараехме се да даваме приоритет на всеки един български спортен успех, но и не забравихме функцията ни да бъдем критични към всяка нередност в българския спорт: с множество коментари и анализи по най-наболелите теми.

Вече три години Actualno разполага със самостоятелен спортен отдел, посветен изцяло на отразяването на спортни новини. Началото на спортната редакция бе дадено на 1 януари 2023 година. След свежия старт и богатата палитра от спортно съдържание в първата година, и уникалното отразяване на Евро 2024 и Париж 2024 във втората година, през 2025 екипът ни се постара да надгради още спортното съдържание в сайта: с нови рубрики и засилено видео съдържание. А "черешката на тортата" бе новостартираното спортно видео предаване "Точно попадение".

Спортното съдържание на Actualno включва:

Новини

Коментари

Анализи

Интервюта

Репортажи

Рубрики

Нишови поредици

Спортно видео предаване

Спортни новини

Спортната редакция на Actualno.com покри широк спектър от спортни новини през цялата година: от популярния български и световен футбол до всички останали водещи спортове като тенис, волейбол, баскетбол, лека атлетика, борба, плуване, бокс и други бойни спортове, вдигане на тежести, моторни спортове, както и зимните спортове, за които предстоят и Олимпийски игри през 2026-та. А българският спортен успех, независимо в кой спорт, винаги излизаше на преден план.

Авторско спортно съдържание

Спортните редактори на Actualno.com предложиха и изобилие от авторско спортно съдържание извън новините. От коментари и анализи, през спортни истории, до интервюта, репортажи и предавания. Спортните ни рубрики отново ни отличаваха, като през 2025-та всяка седмица, винаги в един и същи ден и час, на сайта ни излизаха статии от следните рубрики:

Спортни рубрики

Накратко за рубриките: "ВАР-ът на Actualno" е нашата коментарна рубрика, в която всяка седмица коментираме актуална тема в спорта. "Пас към миналото" и "По следите на забравените" пък са две рубрики, които предизвикват изключителен интерес за читателите заради интересните спортни истории от миналото, разказани увлекателно от нашите редактори. "Парите в спорта" се занимава с финансовата страна на спорта, а "Окачените бутонки" пък е рубрика, посветена на бивши футболисти, оставили следа в играта. "Дните до Мондиал 2026" е рубрика, която отброява дните до Световното първенство през 2026-та с истории от световни първенства, както в миналото сме правили и с нашите поредици "Дните до Евро 2024" и "Дните до Париж 2024".

Нишови поредици

Извън шестте рубрики, вписвани от всеки един от редакторите в екипа, Actualno.com поддържа и нишови поредици. Нашите редактори имат специализирани интереси в дадена област и дават добавена стойност с интересни материали, свързани с американски спортове, Формула 1, турски футбол и бягане:

Коментари, анализи

"ВАР-ът на Actualno" предлага коментари на аудиторията всеки вторник, но и извън рубриката нашите редактори ежеседмично предлагат и други коментари по актуални теми.

Спортно видео съдържание: Интервюта | Репортажи | Спортно предаване

И през 2025 ви срещнахме с интересни личности от спорта - от баскетболиста Йордан Минчев, през шефа на федерацията по бокс Красимир Инински и селекционера на националния отбор по плуване Кристиян Минковски, до интервюта и с млади спортни звезди като Пламена Миткова и Йоан Каменов в леката атлетика, Александър Василев в тениса, Жасмин Величков във волейбола. Срещнахме ви и с национали по щанги - Христо Христов и Васил Маринов. А специален гост в "Студио Спорт" на Actualno бе и капитанът на волейболните национали Алекс Грозданов, който изведе България до историческото второ място в света.

В края на 2025 година дадохме началото и на спортното видео предаване "Точно попадение", което излиза в началото на всяка нова седмица - с разнообразни теми от спорта. Предаването включва коментарен сегмент "Асене, ВАР-ни", в който спортните редактори на медията дискутират водещите теми от седмицата. Следва "Актуалното в спорта" - с най-важните новини, които заслужават вниманието на аудиторията. А после идва и по-забавната част на предаването: "Куриози и виртуози" с впечатляващи и забавни моменти от спорта, специална игра за познаване на футболисти и отбори, както и даване на прогнози за футболни мачове.

Спортната редакция на Actualno.com

Зад спортното съдържание в Actualno.com основно стоят петима редактори - Стефан Йорданов, Бойко Димитров, Джем Юмеров, Николай Илиев и Дария Александрова. Водени от разбирането, че качествената журналистика не може да бъде анонимна, всеки един от спортните редактори застава с името си зад всяка своя публикация. Защото само така може да се гради достоверност, прозрачност и доверие към вас, читателите.

Кои са спортните редактори

Стефан Йорданов - отговорен редактор на секция "Спорт" в Actualno.com от началото на 2023 година. Преди това е зам.-главен редактор на Sportlive.bg, където работи в продължение на 4 години. Има опит и като редактор във в. "Банкеръ" с ресор "Спорт". Бил е коментатор на различни спортни състезания в България. Бакалавър по журналистика към СУ "Св. Климент Охридски", магистър по спортна педагогика и докторант към катедра "Теория и методика на физическото възпитание" към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Има интереси в различни спортове, занимава се полупрофесионално с ориентиране, лека атлетика и планинско бягане.

Бойко Димитров - редактор в секция "Спорт" в Actualno.com от началото на 2023 година. Стартира кариерата си в спортната журналистика през 2008 г. във в. "7 дни спорт". Професионалният му път преминава през вестниците "Тема спорт", "Република", "Репортер" и "Телеграф", в телевизия "Bulgaria On Air", както и "Дарик радио", "Спортното шоу на Дарик" и Dsport. Има редица публикации и в други печатни медии като "Меридиан Мач". Бил е гост-коментатор на мачове от Бундеслигата по "Диема спорт". Основната му страст е българският футбол, но също така се интересува от световен футбол, тенис, баскетбол, както и американски спортове.

Джем Юмеров - редактор в секция "Спорт" в Actualno.com от началото на 2023 година. Първите си стъпки в спортната журналистика прави във VoiceinSport. Има публикации и в други печатни медии като "24 часа". Студент е по журналистика към СУ "Св. Климент Охридски". На 7-годишна възраст се запознава с най-голямата си любов - футбола. Прекратява кариерата си със завършването на средното си образование. Интересува се предимно от български и световен футбол, но отдава голямо значение на постиженията на родните състезатели във всеки един спорт.

Дария Александрова - редактор в секция "Спорт" в Actualno.com от лятото на 2024 година. Студентка е по журналистика към СУ "Св. Климент Охридски". През май месец прави първата си крачка в света на спортната журналистика, присъединявайки се към Actualno. Любовта ѝ към спорта е не само страст, но и начин на живот. Тренира активно лека атлетика, което ѝ помага да развие качества, които да пренесе и в своето журналистическо поприще. Следи отблизо световния футбол (и българския по задължение), Формула 1, тенис и лека атлетика. Мечтае да разказва за спорта с такава страст и отдаденост, каквато самата тя изпитва към него.

Николай Илиев - редактор в секция "Спорт" в Actualno.com от есента на 2025 година. Като малко дете, изобщо не се интересува от спорт. Основният виновник да развие страстта си към футбола е Световното първенство през 2018 г. Започва да тренира футбол през 2020 г. и стига до "А" окръжна група. Отказва се през 2023 г., но продължава да следва интереса си към спорта. Става студент по журналистика в СУ "Св. Климент Охридски" през 2024 г. Запален е по световния футбол, а след присъединяването си към Actualno.com развива интерес и към българския. Следи още волейбол и Формула 1.

През новата 2026 година спортният екип на Actualno.com обещава още ексклузивно спортно съдържание с акцент върху важните новини от българския спорт, повече видео съдържание с интересни интервюта, увлекателни репортажи и още по-интересни епизоди на нашето спортно видео предаване, както и проницателни коментари и задълбочени анализи по водещи спортни теми. Доверете ни се - няма да ви разочароваме!

