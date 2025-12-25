Историята на скъсаната обувка, която донесе световна титла на Германия

165 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

В историята на футбола сме свикнали да виждаме и чуваме всякакви истории. Някои са героични. Някои комични. А някои направо са толкова странни, че стоим и се питаме: „Това истина ли е?“. Днес ще ви разкажем една точно такава история. Героична, комична, но и напълно реална. Историята за това как една скъсана обувка донесе световната титла на Германия през лятото на 1990 година.

Мондиал'90 разочарова феновете с ниската си резултатност

През 1990 година Световното първенство по футбол се провежда в Италия. Общо 22 отбора се класират за надпреварата, а в нея влизат и домакините, и действащият шампион – Аржентина. Въпреки големите очаквания към Мондиал'90, турнирът разочарова феновете. Причината е, че по време на надпреварата са отбелязани едва 115 гола в 52 мача или средно по 2,21 попадения на двубой. До ден-днешен именно това е Световното първенство с най-малко реализирани голове средно на мач.

Въпреки ниската резултатност феновете виждат забележителни сблъсъци като тези между Бразилия и Аржентина, Западна Германия и Нидерландия, Италия и Уругвай, Англия и Белгия. В крайна сметка до финала достигат тимовете на Аржентина и Западна Германия. Именно това са фаворитите за спечелване на „Златната Нике“.

Финалът на Световното в Италия е синоним за груб и грозен футбол

И до днес финалът на Мондиал'90 продължава да бъде синоним за груб и грозен футбол. В 65-ата минута резервата на Аржентина Педро Монзон е изгонен с директен червен картон за брутално влизане в краката на Юрген Клинсман. По този начин южноамериканецът става първият футболист в историята на Световните първенства, който е изгонен във финалния двубой.

Около 5 минути преди края на редовното време Западна Германия получава право да изпълни дузпа, след като Роберто Сенсини поваля Руди Фьолер в наказателното поле на Аржентина. Зад топката трябва да застане една от най-големите звезди на Бундестима и капитан на отбора – Лотар Матеус. Полузащитникът на Интер обаче дори не е близо до точката за изпълнение на наказателен удар.

Разказът на Лотар Матеус

Причината е, че по онова време Лотар Матеус играе с обувки „Пума“. Години по-късно халфът разказва: „Подметката на обувката ми се скъса още през първото полувреме. Аз обаче нямах резервни и затова трябваше да използвам едни бутони, които ми даде нашият домакин. За съжаление те ми бяха неудобни. Когато получихме дузпата, казах на Анди (б.а. - Андреас Бреме) да я изпълни. Имахме и други опции, разполагахме с отлични изпълнители на дузпи, но с Анди деляхме една стая и знаех, че той е правилният избор“.

Зад топката застава Бреме, който реализира единствения гол в мача и донася третата световна титла в историята на Германия. И така Бундестима затвърждава мнението, че е един от най-добрите отбори в света. Въпреки това германците можеха и да не вземат отличието, ако „Пумата“ на Лотар Матеус не се бе скъсала на полувремето и той не трябваше да играе с неудобни обувки.

Автор: Бойко Димитров

ОЩЕ от „Дните до Мондиал 2026“: Магьосникът, който едва не загуби окото си, а 12 месеца по-късно вдигна световната титла с Бразилия