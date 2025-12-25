Коледните пожелания на президента и премиера в оставка

"Честито Рождество Христово! Пожелавам Ви здраве, щастие и просперитет! Празникът ни събира с най-скъпите хора и отваря сърцата ни за доброта и взаимна подкрепа. В тези дни затвърждаваме вярата си във вечните ценности – милосърдието, съпричастието и уважението. Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи!" Това пожела премиерът в оставка Росен Желязков с пост на официалната страница на Министерския съвет във Фейсбук.

Президентът

Президентът Румен Радев също честити Рождество Христово на българите с пост във Фейсбук: "Честито Рождество Христово, скъпи сънародници! Нека големият християнски празник донесе здраве, топлина и надежда за по-добро бъдеще във всяко българско семейство и във всеки български дом", се казва в пожеланието на държавния глава.

"Пазейки традициите, заветите и непреходните ценности на предците ни, пренасяме през вековете духовното единство на българския народ. С вяра в доброто и взаимна подкрепа можем да преодолеем всяко изпитание на времето и да бъдем по-силни като общество. Светли и благословени празници!", пожелава Румен Радев.

