Спорт:

Коледните пожелания на президента и премиера в оставка

25 декември 2025, 09:42 часа 318 прочитания 0 коментара
Коледните пожелания на президента и премиера в оставка

"Честито Рождество Христово! Пожелавам Ви здраве, щастие и просперитет! Празникът ни събира с най-скъпите хора и отваря сърцата ни за доброта и взаимна подкрепа. В тези дни затвърждаваме вярата си във вечните ценности – милосърдието, съпричастието и уважението. Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи!" Това пожела премиерът в оставка Росен Желязков с пост на официалната страница на Министерския съвет във Фейсбук.

От Венецуела до Украйна: 7 странни коледни традиции по света

Президентът

Президентът Румен Радев също честити Рождество Христово на българите с пост във Фейсбук: "Честито Рождество Христово, скъпи сънародници! Нека големият християнски празник донесе здраве, топлина и надежда за по-добро бъдеще във всяко българско семейство и във всеки български дом", се казва в пожеланието на държавния глава.

Още: Коледните традиции и вярвания в Родопите

"Пазейки традициите, заветите и непреходните ценности на предците ни, пренасяме през вековете духовното единство на българския народ. С вяра в доброто и взаимна подкрепа можем да преодолеем всяко изпитание на времето и да бъдем по-силни като общество. Светли и благословени празници!", пожелава Румен Радев.

Весела Коледа! Време е за уют и взаимност

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Коледа Росен Желязков поздравление Румен Радев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес