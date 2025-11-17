Картофена запеканка с гъби, перфектна за Коледните пости

Картофената запеканка е любими на почти всички. Но ако постите, тя не е най-подходящият вариант за консумация по време на пости, тъй като заливката съдържа яйца и мляко. В случая може да приготвите любимото си ястие с гъби. Макар че се приготвя без яйца и мляко, тази картофена запеканка с гъби е идеалната питателна вечеря за цялото семейство.
Картофена запеканка с гъби: Какви са необходимите съставки и как се приготвя
За да приготвите това вкусно постно ястие, ще са ви необходими следните съставки:
- варени гъби или консервирани гъби (видът им няма значение) - 1 чаша
- картофи - 5 бр.
- брашно - 1 чаша
- лук 2 глави
- сол на вкус
- растително масло за намазване на тавата за печене
- смлян черен пипер на вкус
Настържете лука или го нарежете на дребно. Запържете гъбите заедно с една глава лук и добавете сол. Настържете картофите на едро ренде, добавете останалия лук (също настърган). Добавете сол, черен пипер и разбъркайте с брашното. Поставете половината от картофената смес в намазнена тава за печене. Поставете всички гъби отгоре и покрийте с останалата половина картофи. Печете в предварително загрята на 160°C фурна за около 50 минути.
Добър апетит!
Класическа рецепта за картофена запеканка с гъби
Ако не постите, може да приготвите картофена запеканка с гъби по класическата рецепта. За целта ще са ви необходими следните продукти:
- картофи - 5 бр.;
- пържени гъби - 300 грама;
- лук - 1 бр.;
- заквасена сметана - 150 грама;
- пармезан - 50 грама;
- чесън - 1 скилидка;
- черен пипер - на вкус;
- сол - на вкус;
- подправки за картофи - на вкус;
- зехтин - 1 супена лъжица;
Нарежете лука. Обелете картофите и ги нарежете на кръгчета (ако не са големи) или на полукръгчета. След това ги нарежете напречно. Залейте картофите с вряща подсолена вода и варете 4 минути, докато се сварят наполовина. Времето за варене зависи от сорта картофи - 3 минути може да са достатъчни или може да отнеме до 5. Проверете готовността на картофите с вилица.
Запържете лука и гъбите в малко количество олио, тъй като пържените гъби вече съдържат много олио. Гъбите са вече сготвени, затова първо запържете лука и след това добавете гъбите.
Отцедете цялата вода от картофите и ги оставете леко да се охладят. Намажете тава за печене с олио. Добавете картофите. Отгоре сложете плънката от гъби заедно със счуканата скилидка чесън. Загладете плънката по цялата повърхност. Покрийте с останалите картофи.
Смесете заквасената сметана със сол и подправки. Намажете обилно цялата повърхност на картофите със заквасената сметана. Поръсете с настъргания пармезан или кашкавал. Печете в предварително загрята фурна на 190 градуса по Целзий за 20 минути.
