Любопитно:

САЩ: Винаги сме имали намерение да купим Гренландия, но военната опция остава на масата (ВИДЕО)

07 януари 2026, 20:35 часа 280 прочитания 0 коментара
САЩ: Винаги сме имали намерение да купим Гренландия, но военната опция остава на масата (ВИДЕО)

Винаги сме имали намерение да купим Гренландия, това е и намерението на Тръмп. Това заяви пред журналисти държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Рубио уточни, че още следващата седмица смята да се срещне с представители на Гренландия и Дания, която всъщност контролира острова.

Същевременно от Белия дом за пореден път обявиха, че САЩ „не изключват“ завземането на Гренландия с военна сила. „Всички варианти винаги са на масата на Тръмп. Но първият вариант винаги е дипломацията“, заяви говорителката на Белия дом Каролайн Левит. Тя даде пример с Венецуела. "Той опита да разреши спора по мирен път, даде опции на Мадуро, но го предупреди, че ако той не се съгласи, ще използва военна сила", добави тя.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Прессекретарят добави, че по този начин САЩ искат да получат по-голям контрол над Арктика и „гаранция, че Китай и Русия няма да могат да продължат агресията си в този регион“.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Гренландия Марко Рубио Каролайн Левит
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес