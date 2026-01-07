САЩ: Винаги сме имали намерение да купим Гренландия, но военната опция остава на масата (ВИДЕО)

Винаги сме имали намерение да купим Гренландия, това е и намерението на Тръмп. Това заяви пред журналисти държавният секретар на САЩ Марко Рубио.
Reporter: Does the U.S. intend to buy Greenland?— Clash Report (@clashreport) January 7, 2026
Rubio: That has always been Trump’s intent. pic.twitter.com/2Tl4ODzBTD
Рубио уточни, че още следващата седмица смята да се срещне с представители на Гренландия и Дания, която всъщност контролира острова.
Rubio on Denmark and Greenland:— Clash Report (@clashreport) January 7, 2026
I will be meeting with them next week. pic.twitter.com/jEaxDHxsZb
Същевременно от Белия дом за пореден път обявиха, че САЩ „не изключват“ завземането на Гренландия с военна сила. „Всички варианти винаги са на масата на Тръмп. Но първият вариант винаги е дипломацията“, заяви говорителката на Белия дом Каролайн Левит. Тя даде пример с Венецуела. "Той опита да разреши спора по мирен път, даде опции на Мадуро, но го предупреди, че ако той не се съгласи, ще използва военна сила", добави тя.
Reporter: Why not rule out taking Greenland by military force?— Clash Report (@clashreport) January 7, 2026
White House: All options are always on the table for Trump. Trump's first option is always diplomacy. pic.twitter.com/xHbfpIT9ng
Прессекретарят добави, че по този начин САЩ искат да получат по-голям контрол над Арктика и „гаранция, че Китай и Русия няма да могат да продължат агресията си в този регион“.
Reporter: What specifically would the U.S. gain by taking control of Greenland?— Clash Report (@clashreport) January 7, 2026
White House: More control over the Arctic region and ensuring that China and Russia cannot continue their aggression in that region. pic.twitter.com/wtE3AW5TZq