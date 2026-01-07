ЦСКА изпраща двама в друг отбор от топ 10 на Първа лига

След бурното начало на зимния трансферен прозорец, което ЦСКА направи, сега е време „червените“ да се разделят с някои футболисти. Така от клуба си тръгват двама – Мартин Стойчев и Сейни Санянг. Те ще преминат в друг клуб от топ 10 на Първа лига, а именно Ботев Враца. И двамата ще играят на стадион „Христо Ботев“ под наем от ЦСКА до края на сезона.

Ботев Враца: „Добре дошли, Мартин Стойчев и Сейни Санянг“

Ето какво написаха от Ботев Враца, за да посрещнат двамата нови: „Добре дошли, Мартин Стойчев и Сейни Санянг. Мартин Стойчев и Сейни Санянг ще носят фланелката на Ботев Враца в следващите месеци. Двамата пристигат на стадион "Христо Ботев" под наем от ЦСКА. Мартин Стойчев е десен защитник на 22 години. Той също игра основно в дублиращия тим на ЦСКА през първия полусезон на първенството, като записа и два мача за представителния отбор. Стойчев е юноша на Септември, като игра също така за Арда Кърджали.

Още: ЦСКА ще има нов директор

ЦСКА е на пети в Първа лига, а Ботев Враца – осми

Сейни Санянг е ляв бранител на 22 години. Този сезон той изигра 9 мача в Първа лига и 1 мач за Купата на България с един гол с екипа на ЦСКА. Той пристигна в България през 2023 година и изигра над 50 мача с екипа на "червените". Пожелаваме успех на Стойчев и Санян със зелената фланелка“. ЦСКА е на пето място в Първа лига след края на първия полусезон. „Червените“ спечелиха 31 точки в 19 мача – 8 победи, 7 равенства и 4 загуби. Ботев Враца е на девето място с 25 точки – 6 победи, 7 равенства и 6 загуби.

Още: Оцениха Ламин Ямал на над 300 милиона евро, крилото на Лудогорец е най-скъпият играч в България