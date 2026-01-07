Скръбна вест! Отиде си футболна легенда

Скръбна вест в английския футбол: бившият нападател на Тотнъм и Англия Мартин Чивърс почина на 80-годишна възраст. През осемте години, прекарани в северната част на Лондон, нападателят отбеляза 174 гола в 367 мача и помогна на клуба да спечели два пъти Купата на лигата, както и Купата на УЕФА. Той отбеляза и 13 гола в 24 мача за Англия.

Почина Мартин Чивърс

От лагера на Тотнъм заявиха: "С огромна тъга съобщаваме за кончината на нашия легендарен бивш нападател Мартин Чивърс. Изказваме най-искрените си съболезнования на семейството, приятелите и бившите съотборници на Мартин в този изключително тъжен момент. Почивай в мир, Мартин. Един от най-великите играчи на всички времена."

От националния отбор на Англия заявиха: "Изказваме съболезнования на неговите приятели и семейство в този тъжен момент". Роден в Саутхемптън през април 1945 г., Чивърс дебютира за клуба на родния си град на 17-годишна възраст. След като отбелязва 106 гола в 190 мача за "светците", нападателят е привлечен от мениджъра на Тотнъм Бил Никълсън през януари 1968 г. за сумата от 125 000 лири.

По-късно в кариерата си Чивърс играе в Швейцария и Норвегия, като междувременно преминава през Норич Сити, Брайтън и Дорчестър Таун, преди да се оттегли през 1983 г. след кратък престой в Барнет. Тотнъм ще носи черни ленти на ръкавите по време на мача в сряда в Борнемут.

