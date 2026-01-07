Любопитно:

Легенда на ЦСКА е в болница

Председателят на Контролния съвет на фондация "Национали 94" Венцислав Рангелов говори пред колегите от „Дарик“. Той разкри, че легендата на ЦСКА Спас Джевизов е в болница. Джевизов е нападател и е играл за „червените“ от 1978 до 1984 г. В престоя си при „армейците“ той е изиграл 274 мача, в които е вкарал 134 гола. В ЦСКА пристига от Ботев Пловдив, където започва професионалната си кариера през 1974 г.

С ЦСКА Спас Джевизов става шампион на „А“ група 4 пъти и Купата на България 2 пъти

С „армейците“ нападателят печели титлата в „А“ група 4 пъти – през сезон 1979/80, 1980/81, 1981/82 и 1982/83, както и Купата на България два пъти – през 1981 и 1983 г. През 1980 г. става и голмайстор на „А“ група с 23 гола. След като напуска „червените“ Джевизов се присъединява към Омония Никозия, където печели първенството 2 пъти – през сезон 1984/85 и 1986/87. В Кипър също става голмайстор – през 1987 г. с 32 гола. Именно там слага край на кариерата си през 1987 година.

Спас Джевизов

Венцислав Рангелов: „Спас Джевизов в болница, в нелеко състояние“

За националния отбор на България нападателят играе през същите години, които прекарва в ЦСКА. Ето какво каза Венцислав Рангелов за Спас Джевизов: „Нека да кажа, че докато се заминавах с организацията на поклонението на Димитър Пенев, стана ясно от един от феновете на ЦСКА, за състоянието на един друг добър, велик футболист на ЦСКА - Спас Джевизов, който също в момента се нуждае от подкрепа. И той е в болница, също в нелеко състояние“.

Николай Илиев
