Игор Тиаго е на косъм от голям рекорд във Висшата лига

Бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго е на косъм от това да подобри голям рекорд във Висшата лига. Вече като футболист на Брентфорд, Тиаго вкара хеттрик в последния мач на „пчеличките“. Те победиха Евертън с 4:2, а нападателят отбеляза своя гол номер 14 в 20 мача от първенството. Така той остава на един гол от това да изравни рекорда за най-резултатен бразилец в рамките на един сезон от Висшата лига.

Игор Тиаго е втори по голове след Ерлинг Холанд

През миналия сезон Игор Тиаго участва само в 8 мача за Брентфорд. Всички от тях бяха във Висшата лига, но той записа само 169 минути. Нападателят беше титуляр само в една от срещите, а сезонът му бе помрачен от контузии. През този сезон Игор Тиаго е голмайсторът на „пчеличките“ и се представя на много високо ниво. Той е втори по голове във Висшата лига със своите 14, а пред него е само Ерлинг Холанд с 19.

Трима бразилци са вкарвали по 15 гола във Висшата лига

Има трима бразилци, които са вкарвали 15 гола в един сезон от Висшата лига – Матеус Куня за Уулвърхямптън през миналата кампания, Габриел Мартинели за Арсенал през сезон 2022/23 и Роберто Фирмино за Ливърпул през сезон 2017/18. Ако продължава с това темпо, Игор Тиаго като нищо ще ги задмине, и то с разлика. Също така доброто представяне на бразилеца може да му спечели повиквателна от Карло Анчелоти за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото.

