МОСВ: Създадена е организация за защита на населението заради обилните валежи в Югоизточна България

Във връзка със сигнали за преливане на реки в района на Крумовград и община Кирково, както и за преливане на язовир „Тихомир“, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив е създала организация за защита на населението. Министерството на околната среда и водите обобщи ситуацията с валежите, реките и язовирите в Югоизточна България.

Получените сигнали са предадени на дежурните екипи в засегнатите общини, както и на полицията и пожарната служба. Дирекцията следи в реално време данните от системите за ранно предупреждение и прогнозите на НИМХ във връзка с обявения оранжев код за значителни валежи и силен вятър в Южна България, по-специално в област Кърджали.

Общините Кирково и Крумовград са информирани за възможни високи води. Предупреждение е изпратено и до Областната администрация в Кърджали за очакваните метеорологични условия, включително за 8 януари 2026 г.

От МОСВ съобщават, че към момента няма данни за критични нива на реките, аварийни ситуации по язовирни стени и съоръжения, нито за компрометирани диги или други засегнати населени места.

Язовир „Тихомир“ прелива единствено през преливника, като водите се оттичат към река Крумовица. При село Шумнатица, община Кирково, е наводнена част от пътната инфраструктура вследствие на придошлата река. В Крумовград нивото на реката в района на пазара се понижава, като спадът е над 0,5 метра, а водата вече се е оттекла.

Община Крумовград е предупредила населението по поречието на река Крумовица да не преминава през реката. При необходимост има готовност за обявяване на частично бедствено положение за населени места в района на село Гривка. Към момента обстановката е овладяна, няма бедстващи хора, а дежурните екипи поддържат постоянна връзка с кметовете на населените места. Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ поддържа 24-часови дежурства, като оперативното звено е в готовност да реагира при необходимост.

