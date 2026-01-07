Спорт:

Отпаднаха още двама от фаворитите за титлата в Бризбън

Тенис турнирът в Бризбън от сериите ATP 250 продължава да поднася изненади, като в сряда отпаднаха още двама от фаворитите за титлата. Това са Иржи Лехечка (Чехия) и Лърнър Тиен (САЩ), които бяха сред играчите с най-големи шансове да спечелят надпреварата. Лехечка отстъпи на Себастиан Корда след 3-6, 2-1 и отказване, докато Тиен загуби от сънародника си Алекс Микелсен с 4-6, 2-6 в мачове от 1/8-финалите на турнира.

Лехечка се отказа заради контузия, Тиен падна от Микелсен

Това са поредни добри новини за най-добрия български тенисист Григор Димитров, който също участва в надпреварата в Бризбън. Още в първия кръг пътят на Григор се разчисти с отпадането на няколко фаворити, и то все в неговата половина, като на практика българинът има големи шансове въобще да не срещне поставен съперник чак до финала. Единствената възможност за поставен съперник е Камерън Нори на 1/2-финал.

И двамата са в половината на Медведев

Отпадането на Лехечка и Тиен има по-голямо значение за водача в схемата Даниил Медведев, тъй като двамата тенисисти са в половината на руснака. Именно Медведев е фаворит за титлата, докато Лехечка и Тиен бяха поставени от букмейкърите на второ и трето място като шансове да станат победители, а Григор Димитров - зад тях. Припомняме, че Димитров е двукратен шампион в Бризбън - от 2017 и 2024 г., а през 2025-та стигна до полуфинал, където се отказа заради контузия.

Следващият мач на Григор Димитров е срещу Рафаел Колиньон (дата, час и телевизия) от 1/8-финалите на турнира. В първия кръг българинът победи Пабло Кареньо-Буста. Преди Бризбън Гришо имаше само един мач от Уимбълдън насам - победа в първия кръг на Мастърса в Париж над Перикар, а след това се отказа от среща с Медведев във втория кръг.

Стефан Йорданов
