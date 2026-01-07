Диагностицираха с рак голяма футболна легенда

Бившият мениджър на Нюкасъл и Англия Кевин Кийгън е диагностициран с рак. 74-годишната футболна леганда наскоро бе приета в болница с „продължаващи коремни симптоми“ и тестовете показаха, че страда от заболяването, като му предстои да се подложи на лечение. В изявление от семейството на Кийгън се казва: "Кевин Кийгън наскоро беше приет в болница за по-нататъшно изследване на продължаващи коремни симптоми. Тези изследвания разкриха диагноза рак, за която Кевин ще се подложи на лечение."

Кевин Кийгън е диагностициран с рак

Нюкасъл сподели изявлението на семейството и изпрати послание на подкрепа към Кийгън, който е играл и е бил мениджър на клуба. "Крал Кевин. Ние сме с теб на всеки твой път. Надяваме се на пълно и бързо възстановяване", се казва в изявлението на клуба от Висшата лига в социалните мрежи. Кийгън започва кариерата си в Скънторп, преди да бъде подписан от Бил Шенкли за Ливърпул през 1971 г. Той печели три пъти титлата в Първа дивизия на Англия, както и ФА Къп, два пъти Купата на УЕФА и Купата на европейските шампиони през 1977 г.

Голям футболист и голям треньор

Кийгън е два пъти обявен за европейски футболист на годината, докато играе в германския клуб Хамбург, и се завръща в Англия, за да играе за Саутхемптън и Нюкасъл, преди да се оттегли като играч през 1984 г. Той има 63 мача за националния отбор на Англия, в които отбелязва 21 гола, играе на Световното първенство през 1982 г. и по-късно е капитан на националния отбор.

През 1992 г. Кийгън направи първите си стъпки като мениджър в бившия си клуб Нюкасъл, като го изведе в Премиър Лийг и го доведе до шампионската титла през 1995/96 г., но в крайна сметка отборът загуби от Манчестър Юнайтед. След като напуска Нюкасъл през януари 1997 г., следва кратък престой във Фулъм, преди да стане мениджър на Англия през 1999 г., като първоначално поема поста след напускането на Глен Ходъл.

След разочароващо представяне на Евро 2000, Кийгън подава оставка след загубата от Германия на стадион "Уембли", последният мач на националния стадион преди неговото преустройство. Последва престой в Манчестър Сити, но Кийгън напусна клуба през март 2005 г., като първоначално обяви оттеглянето си от футбола. Кийгън се завърна емоционално в Нюкасъл през 2008 г., но остана само осем месеца след напрежението с борда и собственика Майк Ашли.

