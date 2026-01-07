Спорт:

САЩ се готвят да съдят руснаци от задържания танкер Marinera и ще се разпоредят с 30-50 млн. барела венецуелски петрол (ВИДЕО)

Екипажът на танкера Bella 1, който се прекръсти на Marinera и набързо прие "руско гражданство", за да избяга от американско преследване, е обект на американското правосъдие заради нарушаване на американско федерално законодателство – санкции за превозване на петрол извън наложени от САЩ ограничения. Всичко това е описано в разпореждане на американски федерален съд. Това заяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит.

Левит напомни, че танкерът е задържан заради нарушения на американски санкции и в рамките на заповед на американски федерален съд. Това е кораб, който транспортира петрол в рамките на венецуелския сенчест флот, каза говорителката на Белия дом - Още: Американските специални сили задържаха руския танкер "Маринера" след две седмици преследване (СНИМКИ, ВИДЕО)

По-рано, ТАСС цитира руското външно министерство, което поиска да има хуманно отношение от страна на САЩ към задържания екипаж. От съобщението става ясно, че сред задържаните има и руски граждани – руското МВнР настоя да не бъде възпрепятствано връщането им в Русия - Още: С подводница и кораби в близост Русия не смее да се намеси: "Изгубихме връзка с танкера "Marinera"

Петролът на Венецуела

Малко по-рано американският държавен секретар Марко Рубио директно каза, че Венецуела не получава никакви приходи от петрола си – защото е под американски санкции, латиноамериканската страна не може да го транспортира никъде, освен ако САЩ не разрешат. "Това е огромен лост за влияние", подечерта той:

И продължи – първата стъпка била Венецуела да се стабилизира, САЩ не искали хаос там. Част от тази стабилизация е САЩ да се разпоредят с всичкия добит петрол – 30 млн. до 50 млн. барела, като го изнесат на международните пазари и го продадат на пазарни цени, без отстъпки. Парите от продажбата ще бъдат контролирани пак от Вашингтон, който ще каже за какво да бъдат употеребени. Втората стъпка щяла да е възстановяване – осигуряване на достъп до венецуелския пазар от американски компании и "компании от Западното полукълбо", както и да има амнистия за опозицията във Венецуела, тя да може да се върне в страната и да излязат на свобода политическите затворници. Третата фаза ще е прехвърляне на властта - Още: ABC News: САЩ вече са поставили специфичен ултиматум на Венецуела да се подчинява

Междувременно Левит каза, че Тръмп опитал дипломация с Мадуро, обаче Мадуро се оказал "диктатор и несериозен човек“:

Ивайло Ачев
