САЩ се готвят да съдят руснаци от задържания танкер Marinera и ще се разпоредят с 30-50 млн. барела венецуелски петрол (ВИДЕО)

Екипажът на танкера Bella 1, който се прекръсти на Marinera и набързо прие "руско гражданство", за да избяга от американско преследване, е обект на американското правосъдие заради нарушаване на американско федерално законодателство – санкции за превозване на петрол извън наложени от САЩ ограничения. Всичко това е описано в разпореждане на американски федерален съд. Това заяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит.
Левит напомни, че танкерът е задържан заради нарушения на американски санкции и в рамките на заповед на американски федерален съд. Това е кораб, който транспортира петрол в рамките на венецуелския сенчест флот, каза говорителката на Белия дом - Още: Американските специални сили задържаха руския танкер "Маринера" след две седмици преследване (СНИМКИ, ВИДЕО)
Bella 1's crew is now subject to prosecution for any applicable violation of federal law, and they will be brought to the US for such prosecution if necessary. pic.twitter.com/y64KwUWvau
По-рано, ТАСС цитира руското външно министерство, което поиска да има хуманно отношение от страна на САЩ към задържания екипаж. От съобщението става ясно, че сред задържаните има и руски граждани – руското МВнР настоя да не бъде възпрепятствано връщането им в Русия - Още: С подводница и кораби в близост Русия не смее да се намеси: "Изгубихме връзка с танкера "Marinera"
Петролът на Венецуела
Малко по-рано американският държавен секретар Марко Рубио директно каза, че Венецуела не получава никакви приходи от петрола си – защото е под американски санкции, латиноамериканската страна не може да го транспортира никъде, освен ако САЩ не разрешат. "Това е огромен лост за влияние", подечерта той:
They are not generating any revenue from their oil right now. They can’t move it unless we allow it to move. This is tremendous leverage. pic.twitter.com/cgYAJdUMsw
И продължи – първата стъпка била Венецуела да се стабилизира, САЩ не искали хаос там. Част от тази стабилизация е САЩ да се разпоредят с всичкия добит петрол – 30 млн. до 50 млн. барела, като го изнесат на международните пазари и го продадат на пазарни цени, без отстъпки. Парите от продажбата ще бъдат контролирани пак от Вашингтон, който ще каже за какво да бъдат употеребени. Втората стъпка щяла да е възстановяване – осигуряване на достъп до венецуелския пазар от американски компании и "компании от Западното полукълбо", както и да има амнистия за опозицията във Венецуела, тя да може да се върне в страната и да излязат на свобода политическите затворници. Третата фаза ще е прехвърляне на властта - Още: ABC News: САЩ вече са поставили специфичен ултиматум на Венецуела да се подчинява
We have a three-fold process in Venezuela:
Step one is the stabilization of the country. We are going to take between 30 and 50 million barrels of oil. We are going to sell it in the marketplace at market rates. We will control how that money is dispersed.
The second… pic.twitter.com/hg1I3qENwp
Междувременно Левит каза, че Тръмп опитал дипломация с Мадуро, обаче Мадуро се оказал "диктатор и несериозен човек“:
Trump tried diplomacy with Maduro, but Maduro was unfortunately an illegitimate dictator and an unserious person. pic.twitter.com/0KfHFNFrgF