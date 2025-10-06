Печени картофи в кремообразен сос: Ще се влюбите във вкуса им

Още една рецепта за печени картофи с розмарин и чесън

Картофите, запечени в кремообразен сос, са чудесен начин да приготвите вкусна гарнитура към месо, риба или просто да сервирате като самостоятелно ястие. Приготвят се много лесно, нарежете картофите на тънки филийки, сложете ги в тава за печене, залейте със сметаната, поръсете с твърдо сирене и печете във фурната.

Рецепта за печени картофи с кремообразен сос

За приготвянето им са в необходими следните съставки:

картофи - 1 кг

сметана с масленост 15-20% - 400 мл

твърдо сирене - 200 гр

сушен чесън - 1 ч. л.

смлян червен пипер - 1 ч.л.

сол

масло

Обелете картофите, измийте ги, подсушете ги с кухненска хартия и ги нарежете на тънки филийки. Настържете твърдото сирене на едро ренде. Намажете тава за печене с олио, сложете половината картофи, посолете, поръсете с червен пипер, чесън и твърдо сирене, след това отново картофи, посолете, поръсете с червен пипер, чесън, залейте със сметана и поръсете с останалото сирене. Печете в предварително загрята фурна на 180 градуса за 40 минути.

Още една рецепта за печени картофи с розмарин и чесън

За нейното приготвяне ще са ви необходими следните съставки:

900 гр картофи;

2 супени лъжици зехтин;

4 скилидки чесън;

сол - на вкус;

смлян черен пипер - на вкус;

½ връзка пресен розмарин.

Измийте картофите добре. Нарежете ги наполовина или на четвъртинки, ако са големи. Поставете ги върху тава за печене, поръсете с олио и поръсете със счукан чесън, сол, черен пипер и нарязан розмарин. Отделете няколко стръкчета розмарин за гарниране.

Разбъркайте картофите и печете в предварително загрята фурна на 220°C за около час. Обръщайте картофите от време на време. Ако коричката не е достатъчно хрупкава, увеличете времето за печене с 15 минути. Гарнирайте с пресен розмарин преди сервиране.

Печени картофи с лимон

Необходими са ви следните съставки

700 гр картофи;

1 лимон;

2 скилидки чесън;

няколко стръкчета мащерка;

4 супени лъжици зехтин;

3/4чаена лъжичка морска сол;

1/4 чаена лъжичка смлян черен пипер.

Измийте картофите с твърда четка и ги подсушете с кухненска хартия. Нарежете ги наполовина или на четвъртинки, ако са големи, и ги поставете в купа.нНарежете лимона на четвъртинки по дължина. Изстискайте сока му в купата с картофите, след което добавете четвъртинките лимон. Добавете счукания чесън, нарязания мащерка, олиото, солта и черния пипер и разбъркайте добре.

Сложете картофите върху тава за печене и печете в предварително загрята фурна на 230°C за около 30 минути. Обръщайте резените от време на време, докато станат златистокафяви.

