Това е най-лесната шоколадова торта - всеки може да я направи

Защо тази торта е най-лесната?

Когато ви трябва десерт без суетене, тази шоколадова торта е точният избор. Смесвате всичко в една купа, печете веднъж и заливате с бърза глазура. Няма сложни техники, няма редки съставки. Получавате сочен, наситено какаов сладкиш, който успява всеки път – дори ако печете за първи път.

Тестото се разбърква на ръка или с миксер в една купа и се пече в обикновена форма 24 см. Ползваме олио вместо масло за по-лесно смесване и по-сочна текстура. Гореща вода или кафе „събуждат“ какаото и дават богат вкус. Резултатът е мек блат, който не изсъхва и прощава малки грешки.

Необходими продукти

За блата:

200 г бяло брашно

200 г захар

60 г натурално какао (неподсладено)

1 ч.л. бакпулвер

1 ч.л. сода бикарбонат

1 щипка сол

2 яйца (стайна температура)

150 мл кисело мляко или 200 мл прясно мляко

100 мл олио

1 ч.л. ванилия

200 мл гореща вода или горещо кафе

За бърза шоколадова глазура (ганаш):

200 г тъмен шоколад (50-60% какао), ситно нарязан

200 мл течна сметана

Начин на приготвяне

Загрейте фурната на 180°C (без вентилатор). Постелете дъното на форма 24 см с хартия и намажете стените. В голяма купа смесете брашното, захарта, какаото, бакпулвера, содата и солта. Разбъркайте добре. Добавете яйцата, млякото, олиото и ванилията. Разбъркайте до хомогенност – не пресилвайте. Налейте внимателно горещата вода/кафе и разбъркайте, докато получите гладко, по-рядко тесто. Изсипете в формата и печете 30-35 минути. Проверете с дървена клечка – трябва да излиза с няколко влажни трохи. Оставете блата 10 минути във формата, после извадете върху решетка да изстине напълно.

За глазурата:

Загрейте сметаната до кипване, свалете от огъня и залейте шоколада. Оставете 2 минути, размесете до гладък крем. Охладете 10-15 минути, за да се сгъсти леко. Залейте изстиналия блат и разнесете с шпатула. По желание поръсете с настърган шоколад или ядки. Оставете да стегне 30-40 минути на стайна температура или 15 минути в хладилник и сервирайте.

Полезни съвети за перфектен резултат

Качественото неподсладено какао и врялата вода/кафе правят вкуса по-дълбок и блата – по-мек.

Ако ползвате прясно мляко, придържайте се към посочената сода и бакпулвер; с кисело мляко содата работи още по-добре.

Не препичайте: извадете тортата, щом клечката излиза с влажни трохи, не напълно суха.

Оставянето да изстине напълно преди глазурата предотвратява втечняване на крема.

Искате два блата? Изпечете сместа в две форми 20 см за 22-26 минути и намажете с половината ганаш между тях.

Варианти и декорация

Аромат: добавете 1 с.л. ром или портокалова кора към тестото.

Пълнеж: разрежете блата на два пласта и намажете със сладко от малини или разбита сметана.

Без кафе: използвайте гореща вода – ефектът върху какаото е същият.

За деца: заменете тъмния шоколад в глазурата с млечен, а захарта в блата намалете до 180 г.

Постна версия: заменете млякото с вода или ядкова напитка и използвайте постна глазура с вода и какао.

Сух блат: най-често се дължи на препичане. След 28-30 минута проверявайте през 2-3 минути. Изваждайте, когато видите влажни трохи по клечката, не чакайте да е напълно чиста.

Сплескан център: може да е от твърде много течност или недоизпечен блат. Претегляйте продуктите и не отваряйте вратата на фурната през първите 20 минути.

Груби бучки в тестото: пресейте какаото и разбърквайте кратко, само докато изчезнат сухите части.

Глазурата се разтича: изчакайте блата да изстине напълно и оставете ганаша да се сгъсти. Ако е рядък, охладете още 5-10 минути.

Горчив вкус: използвайте качествено какао и шоколад 50-60% какао; при по-висок процент добавете 1-2 с.л. захар в глазурата.

Съхранение и сервиране

Тортата е най-вкусна на следващия ден, когато вкусовете се подружат. Съхранявайте покрита при стайна температура до 24 часа или в хладилник 3-4 дни. Ако е студена, извадете я 20-30 минути преди сервиране – шоколадът омеква и ароматът се отваря. Поднесете с пресни плодове или лъжица кисело мляко за приятен контраст.

Тази торта печели с простота: една купа, познати продукти и сигурен, сочен резултат. Техниката е лесна за следване дори от начинаещи, а вкусът е достатъчно богат за празник. Рецептата позволява вариации според вкуса и случая. Ако търсите бърз десерт, това е вашата шоколадова торта.