Галерия "Нюанс" с изложба на Нина и Иво Петрови: Минало и настояще в свят на красота

От 9 до 28 септември галерия "Нюанс" представя изложба, която ще ви потопи в свят на красота, вдъхновена от миналото и пречупена през призмата на настоящето. Изпълнени с препратки към сецесион, арт деко, модернизъм и поп арт, произведенията на Нина и Иво Петрови дават свобода на мисълта и въображението. Позволяват им да се реят в граничното поле между реалността и пълната художествена измислица, присъстваща там, за да визуализира невъзможната прелест на един несъстоял се свят. В пространството на галерия "Нюанс" за пореден път се срещат двамата художници, свързани по всевъзможни, неотделими линии, както в живота, така и в изкуството.

На пръв поглед работата на двамата е някак подобна, или поне изглежда сякаш е създадена в две паралелни, но все пак много близки реалности. И двамата се вдъхновяват от естетиките на ранния 20-и век, но всъщност поотделно живописният маниер на всеки от тях намира корени в конкретни творчески течения, които само бегло се припокриват.

Творчеството на Иво Петров

Иво Петров черпи вдъхновение от естетиката на Бел епок. Той е почитател на живописта от периода на виенския сецесион и цени елегантността на арт деко. Сред любимите художници на Иво са Густав Климт и Тамара де Лемпицка. Иво рисува с маслени бои, за да постигне богати и дълбоки цветове. Неговите герои сякаш изпъкват от декоративния фон, лицата им са покрити с ярки сенки. Тази особеност в творбите на Иво някак си напомня за фовизма на Анри Матис. Като цяло, работейки във фигуративната посока, Иво се отличава с почти „кубистично“ отношение към формата. Композицията му е подчинена на строга геометрия. Всеки елемент от картината има ясно определена форма. Сюжетът не е показан изцяло, а на части, сякаш насърчава зрителя да заеме отреденото му място в картината. За да създаде своите завладяващи образи, художникът използва голямо разнообразие от елементи. Като умел режисьор, Иво създава цветно представление върху платно, вдъхвайки му живот.

Иво е роден в град Плевен и започва да рисува в ранна детска възраст. Развива артистичния си талант първо в гимназията, а след това във Великотърновския университет, където учи в катедра „Живопис“.

Любимият материал на Нина Петрова и вдъхновението ѝ

Любимият материал на Нина е маслото: то притежава необходимата еластичност и отваря много възможности за себеизразяване на художничката. В началото на творческия си път Нина експериментира много с цвета, опитвайки се да разбере как той влияе на емоциите на хората. Така цветът се превръща в средство за изразяване на собствените ѝ чувства. Страстта към цвета отстъпва място на работата върху композицията и детайлното рисуване на героите – Нина се обръща към монохрома. Това ѝ позволява да пресъздаде психологизъм, изразен монохромно върху платната ѝ. Нина Петрова е вдъхновена от естетиката на арт деко: нейните творби са пропити със спомени от онази епоха, изпълнени едновременно с носталгия и радост. Нейните платна връщат зрителя век назад, в свят на мистерия, женственост и елегантност. Източниците на вдъхновение за Нина са разнообразни: ретро фотографии, стари филми, винтидж плакати, семейни истории.

Нина Петрова има творчески способности още от детството си. През ученическите си години се занимава с дърворезба, а по-късно в университета избира живописта за своя специалност, свързвайки завинаги живота си с изкуството. През годините художничката усъвършенства уменията си и формира собствен стил, характеризиращ се с любов към цвета и безкраен оптимизъм.

Снимки: Галерия "Нюанс"