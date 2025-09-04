Рецепта за вкусни кюфтета с картофи на фурна, когато ви мързи да готвите

Картофи с кюфтета - това е рецепта за бързо и засищащо ястие без никакви допълнителни усилия. Ястието съчетава богати на въглехидрати картофи с крехки кюфтета, богати на проеин и освен това се приготвя бързо. То е чудесна опция за бърза вечеря. Ако ви мързи или просто не разполагате много време да приготвите вечеря, това ястие е чудесен вариант.

Картофи с кюфтета на фурна: Лесна и бърза рецепта за мързеливи домакини

Ще ви трябват следните съставки:

картофи - 500 гр

вода - 900-1000 мл

заквасена сметана - 4 с.л.

доматено пюре - 4 с.л.

кайма от пилешко месо - 800 гр

лук - 120 гр

галета - 4 с. л.

мляко 70 гр

сол, черен пипер, смес от подправки за кайма

моцарела - 90 гр

Общо време за готвене: 60-70 мин.

Метод на приготвяне: Нарежете лука, добавете го към каймата (може да използвате кайма от пилешко месо), добавете галетата, млякото, сместа от подправки, черния пипер и солта. Разбъркайте всичко добре. След това добавете 4 лъжици заквасена сметана и домат, сол към горещата вода. Разбъркайте добре с тел. Изсипете нарязаните картофи в тавата заедно с половината от водата. Залейте със соса.

Оформете кюфтета и ги поставете върху картофите. Отгоре сложете парче моцарела. Печете на 200 градуса за 40 минути в режим отгоре-отдолу.

Още една рецепта за картофена запеканка с кюфтета

За нейното приготвяне са ви необходими следните съставки:

картофи - 0,5 кг

кюфтета - 0,5 кг

кашкавал - 150 гр

мляко - 100 гр

доматено пюре - 100 гр

слънчогледово олио - 50-100 гр

сол, подправки на вкус

Обелете и сварете картофите. Отцедете водата, намачкайте, добавете млякото, разбъркайте добре. Сложете готовите кюфтета в тиган и ги запържете от всички страни до златисто кафяво. Залейте с доматено пюре или сос, оставете да къкри 10 минути на среден огън.

Сложете картофеното пюре в дълбока купа, добавете кюфтета със сос и настъргания кашкавал отгоре. Сложете във фурната за 10-15 минути, докато се образува коричка от сирене. Поръсете с любимите си свежи подправки.

Картофената запеканка е подходяща за обилен обяд или вечеря - тя е идеална опция за вечно заетите домакини. Тя е засищаща и вкусна. Любимите ви подправки ще придадат запомнящ се аромат на това вкусно и лесно за приготвяне ястие.

Добър апетит!

